ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas ve müttefik örgütlerinin silahsızlandığını ve Barış Kurulu önderliğinde yeni bir Gazze yönetiminin kurulacağını duyurdu.

Gazze'de yaşananlara değinen Trump, silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçlerinin geri çekileceğini ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün, Gazze’nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacağını kaydetti.

Sürecin arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür eden Trump, anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurguladı.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR YALANLADI

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplar ile İsrail arasında varıldığı duyurulan anlaşma haberlerinin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, medyada yer alan bilgilerin hassas ve doğru olmadığı ifade edilerek mevcut haliyle buna çekince konulduğu aktarıldı.

Öte yandan Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, işgal güçleri anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe direnişin silah bırakması hakkında hiçbir adım atmayacaklarını söyledi.

Silah konusunun tek başına ele alınamayacağını belirten Hamad, bu durumun İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi ana konularla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE VE ARABULUCULARA TEŞEKKÜR

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de silahların devre dışı bırakılması ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mladenov, İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin silahların bırakılmasıyla eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) ile Filistin halkının siyasi ve pratik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sürecin ilerletilmesindeki liderliğinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Mladenov, müzakerelerin tıkandığı anlarda masada kalmalarını sağlayan destekleri dolayısıyla Türkiye, ABD, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne minnettar olduğunu ifade etti.