ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "gemilerin şimdiden Hürmüz Boğazı'ndan yola çıktığını duyurdu.

ABD Başakanı açıklamasında "Gemiler, çoğu petrol yüklü olarak, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve el değmemiş olan güney “otoyolunu” takip ediyorlar. Seyahat edilebilecek başka rotalar da var!!!" dedi.

Buna karşılık Danimarka menşeili uluslararası taşımacılık şirketi MAERSK sözcüsü Boğaz'ı aktif olarak kullanmak için hala beklediklerini ve temkinli davrandıklarını belirtti.

Bu açıklama yapılmadan saatler önce ise İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz'ün 'İran ve Ümman sorumluluğunda olacağını" belirtti.

İRAN'IN 'SERVİS ÜCRETİ'

Bekayi "Mutabakat zaptına göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçişin yönetimi İran ve Umman’ın sorumluluğunda olacaktır" dedi.

Bekayi, açıklamasının devamında " İran geçiş ücreti talep etmemektedir. Ancak İran, seyrüsefer hizmetleri, çevre koruma, sigortalar ve diğer denizcilik hizmetleri karşılığında gerekli ücretleri tahsil edecektir" diye ekledi.

Bu durum, ABD Başkanı'nın "Hürmüz Boğazı tamamen ücretsiz kalacak" taahhüdüyle çelişen bir iddia oldu.

Serbest bırakılacak dondurulmuş varlıkları ve petrol ticaretine getirilen yaptırımıların da kaldırılması şartıyla birlikte İran, savaştan karlı çıktı.