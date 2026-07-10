ABD Başkanı Donald Trump, The New York Post gazetesine röportaj verdi. İsrail'in son günlerde Trump'a yönelik yeni bir İran suikast planına ilişkin istihbarat elde ettiği yönündeki iddialar kendisine sorulan Trump, bu haberleri doğrulamadı.

‘HİÇ GÖRMEDİKLERİ SEVİYELERDE’

İran'ın yeni bir planından haberdar olmadığını belirten ABD Başkanı, buna rağmen Tahran yönetiminin yıllardır kendisini öldürmek istediğini savundu. Trump, "Uzun zamandır onların listesindeyim. Durum bu. Bana bir şey olursa, onları daha önce hiç görmedikleri seviyelerde bombalamaları için talimat verdim" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİ SONRASI TEHDİTLER

İran ile Trump arasındaki gerilim, 2020 yılında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tırmandı. İranlı yetkililer o tarihten bu yana çeşitli açıklamalarında Trump'ın hesap vereceğini dile getirdi.

PANKARTLAR AÇILDI

İran'da düzenlenen Hamaney'in cenaze törenlerinde Trump'ın öldürülmesini isteyen pankartlar açıldı, Trump'ın afişi taşlandı.

'GÜVENLİK AMACIYLA UÇAK DEĞİŞTİRİLDİ'

Trump, NATO Zirvesi sırasında yaptığı değerlendirmede de İran yönetimini sert sözlerle eleştirerek, kendisinin hâlâ ülkenin "bir numaralı hedefi" olduğunu öne sürdü. Trump'ın Ankara dönüşünde başkanlık uçağını değiştirmesinin de güvenlik amacıyla alınmış bir tedbir olduğu iddia edildi.

SUİKAT GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ

Trump ayrıca, 13 Temmuz 2024'te Pennsylvania eyaletinin Butler kentindeki seçim mitinginde düzenlenen silahlı saldırıda kulağından yaralanmış, daha sonraki süreçte de kendisine yönelik farklı suikast girişimlerinin engellendiği açıklanmıştı.