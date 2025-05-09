ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin tarifeleriyle ilgili yeni paylaşımda bulundu.
Trump Çin'e yüzde 80 tarifenin doğru göründüğünü dile getirdi. Trump Çin tarifelerinin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e bağlı olduğunu ifade etti.
Trump yaptığı bir diğer paylaşımında Çin'e pazarlarını ABD ürünlerine açma çağrısında bulundu.
ABD ve Çin, son dönemde karşılıklı olarak uyguladıkları yüksek gümrük tarifeleriyle tırmanan ticaret gerilimini azaltmak için hafta sonu İsviçre'de üst düzey görüşmelere başlayacak.
Nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uyguladıktan sonra iki ülke arasında gerçekleşecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.
ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer öncülük ederken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng temsil edecek.
Görüşmelerin ana gündem maddesi, karşılıklı olarak uygulanan yüksek gümrük tarifelerinin azaltılması ve ticaret ilişkilerinin tekrar dengelenmesi olacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin ABD'nin talebiyle gerçekleşeceğini söyleyerek, Washington'un somut ve adil öneriler sunması gerektiğini dile getirdi.