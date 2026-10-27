ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'ta düzenlediği mitingde Venezuela'nın ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini savundu.

Venezuela ile “harika” bir ilişkiye sahip olduklarını söyleyen Trump, bu ülkeden yüksek miktarda petrol aldıklarını ve bazı Amerikan petrol şirketlerinin ülkede ciddi yatırımlar yaptığını belirtti.

Venezuela'nın yakında müreffeh bir ülke olacağını düşündüğünü dile getiren Trump, “Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım.” dedi.

“YAKINDA BU SAVAŞ BİTECEK”

Mitingde İran politikasına da değinen Trump, savaşı kendilerinin değil, 1978'de İran'ın başlattığını ve İran yönetimlerinin birçok Amerikan askerinin ölümünden sorumlu olduğunu savundu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması karşılığında petrol ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasını “oldukça küçük bir bedel” olarak nitelendiren Trump, “Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı.” ifadelerini kullandı.

ABD'deki akaryakıt fiyatlarının yakında hızla düşeceği sözünü veren Trump, İran politikasının Kongre seçimlerini olumsuz etkilemesini beklemediğini söyledi.

Kendisine yeniden karar vermesi gerekse İran'a yine saldırıp saldırmayacağının sorulduğunu aktaran Trump, buna kesinlikle yanıtını verdiğini ve saldırıyı yaptığı en iyi işlerden biri olarak gördüğünü belirtti.