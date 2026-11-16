ABD'de binlerce uçuşun aksamasına neden olan hava trafik kontrol sistemindeki iletişim arızası, ülkenin havacılık altyapısının durumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP'TAN BIDEN YÖNETİMİNE SERT SÖZLER

Hava trafik kontrol sistemindeki sorunları Biden yönetiminin başarısızlığı olarak değerlendiren Trump, eski yönetimin Federal Havacılık İdaresi (FAA) bünyesindeki altyapıyı daha kötü bir noktaya getirdiğini savundu.

Biden döneminde büyük miktarda kamu kaynağının verimsiz kullanıldığını öne süren Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dokundukları her şeyi berbat ettiler. Büyük paralar akılsızca harcandı; zaten eski ve bozuk olan sistem, başladıkları andakinden de kötü hale getirildi."

Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğuna da işaret ederek hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesi için gerekli finansmanın vakit kaybedilmeden onaylanmasını istedi.

ALTYAPIYI YENİLEMEK İÇİN 50 MİLYAR DOLAR

ABD yönetimi, ülke genelinde uçuş trafiğini sekteye uğratan iletişim arızasının ardından havacılık altyapısını yenilemek için Kongre'den talep ettiği bütçeyi 50 milyar dolara çıkardı.

Söz konusu kaynakla hava trafik kontrol sistemlerinin ve havalimanlarının teknolojik altyapısının modernize edilmesi hedefleniyor.