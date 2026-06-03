ABD Başkanı Donald Trump katıldığı Pod Force One podcast yayınında dış politika ve ekonomi gündemini değerlendirdi.

Trump İran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda şimdiden anlaştığını ve İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile müzakereler yürüttüğünü belirtti.

Hamaney, "Onlar nükleer silaha sahip olmayacaklarını zaten kabul ettiler" dedi. Trump İran çatışması bittiğinde ülkesindeki benzin fiyatlarının düşeceğini vurguladı. İran'da kara harekatına gerek olmadığını söyledi.

Mevcut enflasyonun yüksek olmadığını savunan ABD Başkanı ekonomik duruma dair "Çok fazla enflasyonumuz yok. Bakın sadece benzin ve enerji fiyatını çıkardığınızda geriye çok az enflasyon kalıyor" dedi.

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Trump ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sert bir görüşme gerçekleştirdiğini kabul etti.

İddiaya göre Trump, Lübnan'a saldırılarıyla İran-ABD barış görüşmelerini sekteye uğratan İsrail Başbakanı'na ağır hakaretler etmişti.

Lübnan çatışmalarından duyduğu rahatsızlığı vurgulayan ABD Başkanı "Evet böyle bir görüşme oldu. Öfkeli olduğumu söyleyemem ancak onun Lübnan ile sürekli savaşmasından biraz rahatsızlık duydum" dedi.

Trump son olarak Netanyahu ile aslında çok iyi geçindiklerini sözlerine ekledi.