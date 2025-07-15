Avrupa Birliği, ticaret geriliminin tırmanması durumunda misilleme yapmaya karar vermesi halinde aralarında Boeing uçakları, otomobiller ve alkollü içkilerin de bulunduğu 72 milyar euro ya da 84 milyar dolar değerindeki ABD mallarını hedef alacak ikinci bir karşı önlemler listesini düzenledi.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Bloomberg News tarafından görülen 206 sayfalık liste kapsamında ek vergiler makine ürünleri, kimyasallar ve plastikler, tıbbi cihazlar, elektrikli ekipmanlar, şaraplar ve diğer tarım ürünlerine de uygulanacak.

ABD AMALALRI HEDEF OLDU

Başlangıçta toplam 95 milyar euro tutarındaki Amerikan mallarını hedef alan liste, şirketler ve üye ülkelerle yapılan istişareler sonucunda azaltıldı. Listenin kabul edilmesinden önce ülkelerin onaylaması gerekiyor.

Tedbirler paketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce çoğu mala uyguladığı yüzde 20'lik karşılıklı gümrük vergisi ile otomobil ve otomobil parçalarına uyguladığı yüzde 25'lik ek vergiye AB'nin verdiği yanıtı ifade ediyor. Evrensel oran daha sonra müzakerelerin yapılabilmesi için geçici olarak yüzde 10'a indirilmişti.

L İ STE EPEY KALABALIK

AB'nin hedeflenen yeni ABD ürünleri listesi, çoğunluğu uçak (yaklaşık 11 milyar euro), makine (9,4 milyar euro'dan fazla) ve otomobil (yaklaşık 8 milyar euro) olmak üzere 65 milyar eurodan fazla sanayi ürününü kapsıyor.

Etkilenecek ABD mallarının 6 milyar eurodan fazlası, çoğunlukla meyve ve sebze (yaklaşık 2 milyar euro) ve alkollü içecekler (1,2 milyar euro) olmak üzere tarımsal gıda ürünlerinden oluştu.

Geniş paket ayrıca hassas ekipman ve aletleri (yaklaşık 5 milyar euro), oyuncak ve hobi ekipmanlarını (500 milyon eurodan fazla), spor silahlarını (yaklaşık 300 milyon euro) veya müzik aletlerini (yaklaşık 200 milyon euro) içeriyor.