Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan ve ABD Başkanı Trump’ın da katılacağı NATO Zirvesi için 11.5 milyar TL’le pistleri uzatılan 96 yıllık Etimesgut Havaalanı “Ankara” ismiyle açıldı. Piste ilk inişi Erdoğan gerçekleştirirken, açılış için meydanda hazır bekleyen dikkat çekti. Siyasetten bürokrasiye, iş dünyasından askeri makamlara kadar kalabalık bir protokolün Erdoğan’ı hazır beklediği görüldü.



Açılışa 'tam protokol' katıldı



Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerine inşa edilen bağlantı yol ve köprü ile sayesinde NATO zirvesine katılacak heyetlerin doğrudan ulaşımının sağlanacağını belirten Erdoğan, “Vatandaşın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz” dedi. Konuşma ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin’in yaptığı dua ile havalimanının açılışı gerçekleştirildi.





TRUMPTAN ÖNCE ERDOĞAN KULLANDI



İstanbul’dan kalkan Erdoğan’ın uçağı yenilenen havalimanında havacılık geleneği olarak bilinen “su takı” töreniyle karşılandı.











