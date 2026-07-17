Truth Social sosyal medya platformunun sahibi olan Trump Media & Technology Group, Wall Street şirketlerine yönelik yeni bir ticari veri akışı hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla platformdaki en üst sıralarda yer alan hesaplardan anlık güncellemelerin ücretli olarak iletileceği aktarıldı.

Şu an için platformda en fazla takipçisi bulunan isim ABD Başkanı Donald Trump olarak öne çıkıyor. Mevcut durumda zarar eden şirket, bu yeni uygulama sayesinde kendisi için düzenli ve yeni bir gelir kaynağı yaratmayı amaçlıyor.

PİYASADAKİ VOLATİLİTEYE KARŞI ÖN TEDBİR

Yeni hizmetin, özellikle piyasaları etkileyebilecek haberleri en hızlı şekilde görmek isteyen finansal yatırımcılara yönelik olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımları, özellikle ticaret ve gümrük vergileri hakkında yazdığı dönemlerde küresel piyasalarda ani dalgalanmalara yol açabiliyor.

Sektördeki finans firmaları için saniyelerle ölçülen gecikmeler dahi yüksek maliyetlere neden olabilirken, bankalar ve yatırımcılar bugüne kadar uygulamayı manuel olarak takip etmek durumunda kalıyordu. Yeni sistem ise paylaşımları doğrudan ücret ödeyen istemcilere aktaracak.

BBC'de yer alan habere göre, Trump Media Geçici Üst Yöneticisi Kevin McGurn, piyasaların halihazırda Truth Social paylaşımlarıyla hareketlendiğini belirterek, bu hizmetin istikrarlı bir kâr sağlayacağını ifade etti. Şirket, "Truth API" olarak adlandırılan bu ticari veri akışı hizmeti için ne kadar ücret talep edeceğine dair ise bir bilgi paylaşmadı. Haftanın her günü ve 24 saat boyunca kesintisiz çalışacak olan hizmetin, kurumsal müşterilere gönderimleri milisaniyeler içinde tamamlayacağı taahhüt ediliyor.

VERİ ENGELLERİNE KARŞI ENGELLEME GELECEK

Sosyal medya uygulamasını 2022'de hayata geçiren şirket, bazı firmaların aylardır platformdaki verileri izinsiz olarak kopyaladığını aktardı. Geçici Üst Yönetici McGurn, yakın zamanda bu yöntemleri engelleyeceklerini ve firmaları resmi veri akışını satın almaya mecbur bırakacaklarını vurguladı.

Trump ailesinin şirkette çoğunluk hissesine sahip olması nedeniyle, ABD Başkanı'nın kendi kamusal açıklamalarına hızlı erişim satılmasından doğrudan kazanç sağlayabileceği belirtiliyor.

Diğer sosyal medya ağları da benzer veri satışları gerçekleştirirken, bu adım Trump'ın özel ticari faaliyetleri ile başkanlık görevi arasındaki örtüşmeyi yeniden gündeme getirdi. Yatırım uzmanı Mark Spiegel, bu özelliğe başkanın paylaşımlarının dahil edilmesinin daha önce görülmemiş bir durum olacağını ifade etti.

Spiegel, son dakika gelişmelerine göre işlem yapan şirketlerin hızlı erişim için ödeme yapmamaları halinde piyasayı hareketlendirebilecek paylaşımları kaçırarak dezavantajlı duruma düşebileceklerini, ancak Trump’ın paylaşımlarının piyasayı hareketlendiren unsurların yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Hukuk firması Dynamis'in ortaklarından Robert Frenchman ise bir teknoloji platformunun bilgileri kademeli olarak dağıtmasının federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğini belirtti.