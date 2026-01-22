Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam Avrupa ülkelerine yönelik ek gümrük vergilerini uygulamaktan vazgeçmesini, finans dünyasında giderek yerleşen “TACO Trade” kavramı üzerinden değerlendirdi.

Trump'ın Davos'taki konuşmasından önce yaptığı tehditler ve Grönland meselesi, emtiaların hızla yükselmesine neden olmuştu. Ancak Trump'ın konuşması beklenen gibi olmadı, değerli metallerdeki yükseliş hızla yerini kar satışlarına bıraktı. Peki Trump'ın bu yönü aslında nasıl yorumlanıyor? Ekonomist Filiz Eryılmaz, anlattı.

"TRUMP HER ZAMAN GERİ ADIM ATAR"

“TACO Trade”, yabancı basında “Trump Always Chickens Out” (Trump her zaman geri adım atar) ifadesinin baş harflerinden oluşan ironik bir borsa stratejisi olarak biliniyor. Bu yaklaşım, Trump’ın agresif tarife ve yaptırım tehditleriyle piyasaları sarsmasının ardından, bu tehditlerden geri adım atmasıyla yaşanan hızlı toparlanmalara odaklanıyor.

REKORLAR SATIŞLARI GETİRDİ

Filiz Eryılmaz’a göre yatırımcılar, Trump’ın sert söylemlerini artık nihai bir karar değil, müzakere açılışı olarak algılıyor. Bu nedenle ilk şokta düşen hisse senetleri alım fırsatı olarak görülürken, Trump’ın geri adımıyla birlikte gelen ralli satış fırsatına dönüşüyor.

Eryılmaz, son örneğin Grönland ve Arktik güvenliği üzerinden yaşanan gerilim olduğunu hatırlattı. Trump, Danimarka başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine yüzde 10 ila 25 arasında ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuş, ancak NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmenin ardından “verimli bir çerçeve anlaşmaya” varıldığını açıklayarak bu tarifelerden vazgeçmişti. Bu açıklamanın ardından düşüşte olan S&P 500 ve Avrupa borsalarının hızla toparlanması, Wall Street’te “TACO Trade yine kazandı” yorumlarını beraberinde getirdi.

KALICI YORGUNLUK VE GÜVENSİZLİK

The Guardian, Financial Times, CNBC ve Bloomberg gibi uluslararası yayınlar da bu geri adımı, Trump’ın artık öngörülebilir hale gelen “tehdit et – piyasalar paniğe kapılsın – geri çekil – piyasalar yükselsin” döngüsüyle analiz etti. Yorumlarda, yatırımcı güveninin bu döngü sayesinde yeniden tesis edildiği, ancak Avrupa cephesinde Trump yönetiminin öngörülemezliğinin transatlantik ilişkilerde kalıcı bir yorgunluk ve güvensizlik yarattığı vurgulandı.

Filiz Eryılmaz, Trump’ın geri adımlarını “sonuç odaklılık” olarak nitelendirirken, “Somut bir kazanım olmasa bile ‘anlaşma yaptık’ söylemiyle geri çekilmek, hem ekonomik hasarı sınırlıyor hem de siyasi bir zafer hikayesi yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz’a göre son yaşananlar, Trump’ın tehditlerinden piyasalar bozulduğunda veya sembolik bir taviz alındığında vazgeçtiğini savunan “TACO Trade” teorisini bir kez daha doğrulamış oldu.

Özetle; dünkü olay, Trump'ın tehdit edip sonra piyasalar bozulunca veya sembolik bir taviz alınca vazgeçmesi (Chicken Out) teorisini bir kez daha doğruladığı için "TACO Trade" olarak adlandırılıyor.