ABD Başkanı Donald Trump, daha önce 'dostum' dediği Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'i çok sert bir dille uyardı. Soğuk savaştan beri ABD'nin Rusya'ya karşı yaptığı en tehditkar uyarı oldu.

Daha önce Putin'in barış istediğini savunan Trump, Rusya Başkan'ının kendi önerdiği İstanbul Barış Zirvesi'ne katılmayı reddetmesinden sonra tavrını net bir şekilde değiştirdi.

Donald Trump, kendisine ait olan Truth Social sosyal medya platformu üzerinden, "Putin'in anlamadığı şey, eğer ben olmasaydım Rusya için çok kötü şeyler olurdu, hem de ÇOK KÖTÜ şeyler” dedi.

Daha önce Rusya'yla karşılıklı diyalog ve hatta imtiyaz yoluna giden, hatta Rusya yanlısı olduğu iddia edilen Trump, söylemini hızla değiştirdi.

YAPTIRIMLAR YOLDA

Wall Street Journal ve CNN'in haberlerine göre Trump, bu hafta yeni Rusya yaptırımlarını değerlendirmeye aldı. Ancak kararını henüz kesinleştirmedi.

Pazar günü gazetecilere konuşan Trump, Moskova'ya yönelik yaptırımları “kesinlikle” düşündüğünü söyledi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Trump’ın “tüm seçenekleri açık tuttuğu” vurgulandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AFP’ye verdiği demeçte, “Bu savaş Joe Biden’ın suçu ve Başkan Trump müzakereyle sağlanacak bir barış istiyor. Tüm seçenekleri de akıllıca masada tutuyor” dedi.

Trump, şimdiye kadar Rus bankalarına yönelik “yıkıcı” etkisi olacağını düşündüğü yaptırımlardan kaçınmıştı. Ancak Başkan'ın, daha önce 'çıldırmış olmalı' diye tasvir ettiği Putin'in barış sürecini uzatması, yaptırımların önünü açtı.

Pazar gecesi yine Truth Social’da paylaşım yapan Trump, “Putin’le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu ama onunla ilgili bir şeyler değişti. Tam anlamıyla çıldırdı!” demişti.