Trump yönetimi, ABD'li bir milletvekilinin Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, Orta Doğu'da görev süresi uzatılan bir uçak gemisindeki ABD askeri personeli arasında sekiz intihar girişimi yaşandığını doğruladı.

Söz konusu bilgi, Deniz Kuvvetleri Vekili Hung Cao'nun Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand'ın USS Abraham Lincoln gemisindeki koşullara dair sorularına yanıt olarak gönderdiği ve Fransız haber ajansı AFP tarafından görülen mektupla ortaya çıktı.

Deniz kuvvetlerinin en üst düzey sivil yetkilisi olan Deniz Kuvvetleri Vekili Cao, mektubunda "Lincoln'ın göreve başlamasından bu yana, taarruz grubu genelinde toplam sekiz intihar girişimi meydana gelmiştir," ifadelerini kullandı.

Mektupta ayrıca, "Bu görev süresince gemide intihar sonucu yaşamını yitiren kimse olmamıştır," bilgisi verildi.

GEMİDEN ATLADILAR

İntihar girişimlerine dair ek ayrıntıların paylaşıldığı mektupta, bir hava kanadında görevli denizcinin "Ağustos ayı başlarında gemiden denize düştüğü", arama kurtarma helikopteriyle hızla kurtarılarak müteakip bakım için gemiden çıkarıldığı aktarıldı.

Bir diğer denizcinin ise "Mart ayında denize atlama girişiminde bulunduğu ve gemi arkadaşları tarafından durdurulduğu" ve ardından ana limana geri gönderildiği belirtildi.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Güney Çin Denizi'ndeki görevi için Kasım 2025'te Kaliforniya'dan ayrılmış, ancak ABD ve İsrail'in Şubat 2026 sonlarında başlayan İran'a yönelik saldırıları öncesinde Orta Doğu'ya yönlendirilmişti.

286 GÜNÜN ACISINI TAYLAND'DA ÇIKARDILAR

Gemi, denizde geçirdiği 286 günün ardından Eylül ayı başlarında Tayland'a uğramıştı.

Uçak gemisinin geçen Kasım ayında denize açılmasından bu yana kötüleşen yaşam koşulları ve yetersiz ruh sağlığına ilişkin haberler ABD'de geniş yer bulmuş ve Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşa yönelik eleştirilere neden olmuştu.

Ağustos ayında askeri aileler ve milletvekilleri; bildirilen intihar girişimleri, diğer ciddi ruh sağlığı sorunları, gıda sıkıntısı ve kötü hijyen koşulları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Söz konusu iddialar o dönemde Trump tarafından reddedilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de uçak gemisindeki durumun "yanlış yansıtıldığını" savunmuştu.