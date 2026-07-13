ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e verdiği demeçte İran'ın kontrol ettiği Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmeye başladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı, "Boğazı ele geçiriyoruz. Büyük ihtimalle biz işleteceğiz. Boğazı ve petrolü görüşmelerle birlikte ele geçireceğiz" dedi.

Trump "50 yıl boyunca boğazı koruduk ve bunun karşılığında hiçbir zaman ödeme almadık. Boşuna koruduk, ama artık para kazanacağız" diye ekledi.

ABD Başkanı, İran'ın "ordusunu durdurmak için elinde bir şey olmadığını" öne sürdü ve "İran'ın çok fena dayak yediğini" söyledi.

İran'ın diplomasi yeteneğine değinen Trump "onlar profesyonel müzekereciler ama hiçbir şey alamadıları. İran benden hiçbir şey almadı." dedi.

Dün geceki saldırılara değinen Başkan "Dün İran'ı çok sert vurduk. Bizim İran'la bir anlaşmamız vardı. Bu anlaşmayı onlar bozdu" diye konuştu.

İran tarafıyla "son dakika bir görüşme yaptıklarını" söyleyen Trump görüşmenin başarılı olmadığını ima etti.

Başkan "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz ve kontrol ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın muhafızları biz olacağız ve bunun için para alacağız" dedi.

Başkan, "İran'ın vurduğu gemilere tazminat ödenmeli" ifadelerine yer verdi ve "bunlar kötü insanlar" diye ekledi.