ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehdidinin sona erdiğini ve bölgedeki güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Donanması tarafından mayınların temizlendiği konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

"SIFIR HOŞGÖRÜ POLİTİKASI UYGULANIYOR"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Birleşik Devletler Donanması tarafından, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularından tüm mayınların kaldırıldığı ve/veya imha edildiği konusunda bilgilendirildim. İran’a, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal ve sistematik olarak imha edileceği bildirildi. Uzay Kuvvetleri aracılığıyla, Pickaxe Dağı ve halihazırda imha edilmiş diğer üç nükleer tesiste olduğu gibi, Boğaz’ın her bir inç karesini de izliyoruz. Mayın döşeme konusunda tam olarak yürürlükte olan bir sıfır hoşgörü politikası bulunmaktadır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."