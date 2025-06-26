ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların etkilerine dair Amerikan iç istihbaratına ait henüz tamamlanmamış bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşan CNN muhabiri Natasha Bertrand’a sert tepki gösterdi.
DERHAL KOVULMASINI İSTEDİ
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada , Bertrand’ın “Patriot pilotlarını kötü göstererek itibarsızlaştırmaya çalıştığını” ileri sürerek, CNN'den derhal kovulması gerektiğini savundu.
"BİR KÖPEK GİBİ DIŞARI ATILMALI"
Trump, paylaşımında Bertrand için "Hemen uyarılmalı ve ardından 'bir köpek gibi' dışarı atılmalı' ifadelerini kullandı.
Trump, özellikle Bertrand’ın haberciliğine itiraz ederek, CNN’in itibarını zedeleyen isimlerden biri olduğunu savundu.