Vietnam hükümeti, Trump'ın golf sahasına yer açmak için yerel köylülerin toprağa verdikleri dedelerinin, babalarının mezarını kazıyor.

Hung Yen eyaletindeki Chau Ninh bölgesinde bulunan bu mezarlık Trump Organization ve yerel ortağının inşa edeceği 1,5 milyar dolarlık lüks golf sahası projesine yer açmak için boşaltılıyor.

Bölgedeki mezar taşlarına cenazelerin taşındığını göstermek için büyük çarpı işaretleri konuldu. Köylüler ise duruma tepki gösteriyor.

Zambak yetiştiriciliği yapan çiftçi Tran Minh Hia, insanların mezarda bil huzur bulamadığını söyledi.

Hia, “İnsanlar bu proje yüzünden mezarları taşımak zorunda kalıyor. Bu tamamen inançla ilgili bir durum ve kimse mezarların rahatsız edilmesini istemiyor" dedi.

Bazı köylüler hükümete karşı koysa da, çıkarılmayan mezarlar golf sahasının altında kalacak.

TRUMP AİLESİNİN ÖZEL PROJESİ

Yaşanan bu mezarlık anlaşmazlığı 5 yıldızlı oteller ve ultra lüks villaları içeren 990 hektarlık devasa projenin ilerlemesini yavaşlatıyor.

Bu yatırım Hanoi ile Washington arasındaki diplomatik ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip. Mayıs 2025 tarihindeki temel atma töreninde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh bu golf sahasının ABD ile ilişkileri güçlendireceğini ve ABD yatırımcıların güvenini artıracağını belirtmişti.

Eric Trump ise projeyi "tüm Asya ve dünyanın gıpta edeceği bir iş" olarak tanımlamıştı. İhracata bağımlı olan Vietnam yönetimi Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinden kaçınmak amacıyla bu projeye jet hızıyla onay verdi.

ISEAS Yusof Ishak Enstitüsü bünyesinde çalışan Nguyen Khac Gian “Vietnam’ın ticaret ve gümrük vergileri konusunda Trump yönetimini memnun etmek için daha fazla şey yapması gerektiğine dair genel bir kanaat her geçen gün büyüyor yorumunu yaptı.

KOMÜNİST ÜLKENİN KAMULAŞTIRMA MÜCADELESİ

Projenin normal şartlarda 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyordu fakat arazi anlaşmazlıkları nedeniyle takvim ertelendi.

Komünist Parti tarafından yönetilen Vietnam’da topraklar doğrudan halka ait sayılıyor ve devlet tarafından yönetiliyor.

Bu yüzden arazileri kamulaştırıp yatırımcılara teslim etme görevi tamamen hükümete ait. Devlet medyasının Mart ayı raporlarına göre ilk aşama için gereken 500 hektarlık alanın henüz üçte biri için tazminat planı onaylanabildi.

Projeden doğrudan etkilenecek olan 4 binden fazla hanenin bir kısmı topraklarını devretmeyi reddediyor.

Yaklaşık yirmi hane halkı ile yapılan görüşmeler köylülerin hükümetten çok daha yüksek tazminat bedelleri talep ettiğini gösteriyor.

Şantiyede henüz aktif bir inşaat faaliyeti göze çarpmazken bölgede sadece üzerinde Trump International ibaresi yer alan kırmızı bir pankart ve birkaç iş makinesi sessizce bekliyor.

TRUMP ŞİMDİDEN KAR ETTİ

Projenin yerel ortağı olan Kinh Bac City şirketi ülkede daha çok endüstriyel park yapımcısı olarak tanınıyor.

Trump Organization şirketi bu tür ortaklıklarda genellikle geliştirme maliyetlerini üstlenmiyor ve bu harcamaları tamamen yerel ortağa bırakıyor.

ABD Federal Etik Ofisi belgelerine göre Trump’ın şirketi sadece kendi markasını lisanslayarak bu ortaklıktan 5 milyon dolar isim hakkı ücreti aldı.

Sahadaki kırmızı pankartta projenin altyapısını Vietnam Savunma Bakanlığına ait Lung Lo Construction şirketinin üstlendiği görülüyor.

Bu şirket aynı zamanda arazilerdeki mayın ve bomba temizleme işlemlerini de yürütüyor çünkü Hung Yen bölgesinde Vietnam Savaşı’ndan kalma patlamamış askeri mühimmatlara sıkça rastlanıyor.

Konuya ilişkin görüş talep edilen KBC firması ile Vietnam hükümet yetkilileri ise sessiz kalmayı tercih ederek soruları yanıtsız bıraktı.

Destekçiler projenin istihdam yaratacağını ve turist çekeceğini savunsa da golf sahasının kurulacağı alan Vietnam’ın en verimli tarım toprakları arasında bulunuyor.

Hanoi’ye bir saatten daha yakın olan bu köylerde tarımsal zenginliğin izleri her yerde açıkça görülebiliyor.

Eyalet yönetim komitesi yetkililerden arazi temizleme işlemlerini nisan ayı sonuna kadar bitirmelerini istemişti.

Ancak mayıs ayı başına gelinmesine rağmen köylüler baskılara ve şeffaf olmayan arazi tespit çalışmalarına direnerek topraklarını teslim etmedi.

Annesi, babası ile oğlunun mezarlarını taşımak zorunda kalan 72 yaşındaki Hoang Do öfkesini “Bu durum gerçekten çok acı verici ve hükümetin arazi kamulaştırma için belirlediği komik tazminat fiyatına tamamen isyan ediyorum" sözleriye ifade etti.

Vietnam Savaşı'nda ölen asker ailelerine verilen topraklarını kaybetmek istemeyen köylülerden Hoang Anh Xa ise geçim kaygısını “Büyük büyükbabamın mezarı 1967 yılından beri burada duruyor ve ben onları neden taşımak zorunda olduğumu anlamıyorum. Bizler Partinin veya hükümetin genel politikasına asla karşı çıkmıyoruz. Biz sadece tek bir şey istiyoruz o da topraklarımızın gerçek değerinin ödenmesidir.”