Başkan Donald Trump Çarşamba günü Oval Ofis'te Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında NBC News'ten Peter Alexander, Pentagon'un Çarşamba günü Air Force One olarak kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık bir Katar jetini resmi olarak kabul etmesi konusunda Başkan Trump’a soru sordu.

"YETERİNCE ZEKİ DEĞİLSİN"

Trump, Alexander'ın sözünü bitirmediği soruyu tersleyerek,"Sen neden bahsediyorsun? Buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sen gerçekten berbat bir muhabirsin. Birincisi, muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Yeterince zeki değilsin.” ifadesini kullandı.

Trump, ABD Hava Kuvvetleri’ne verilen jetin “çok hoş bir şey” olduğunu savunarak, Katar’ın ayrıca 5.1 trilyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çekti.