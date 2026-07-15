İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan dikkat çekici bir afiş asıldı. BAŞKENTİN SİMGE NOKTALARINDAN Başkentin simge noktalarından İnkılap Meydanı'na yerleştirilen dev afişte Trump, siyah bir tabutun içinde resmedildi. Afişteki tabutun, eski İran lideri Ali Hamaney için İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törende kullanılan ve vatandaşların üzerine tebeşirle yazılar yazdığı siyah beton bariyerlerden ilham alınarak tasarlandığı görüldü. ‘TRUMP’A ÖLÜM’ SLOGANLARI Trump'ın temsili olarak tabutun içinde gösterildiği afişte, duvarların üzerine “Biz Trump'ı öldüreceğiz” ve “Trump'a ölüm” sloganları da yazıldı.

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