ABD hükümeti, Başkan Donald Trump'ın sürece ilişkin şüphelerini dile getirmesine rağmen Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı ihtiyaç duyduğu Patriot önleyici füzelerini üretmesine izin verilmesine yönelik görüşmeleri sürdürüyor.

Konuya yakın dört kaynağın aktardığı bilgilere göre Ukrayna'nın nihai montajı Avrupa'nın başka bir bölgesinde yapılmak üzere bazı füze bileşenlerini üretmesi seçeneğini de değerlendiriliyor.

Kiev yönetimi, Rusya'nın attığı balistik füzelere karşı en etkili sistemlerden biri olan en yeni PAC-3 model Patriot füzelerinden daha fazla tedarik etmeyi hedeflerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yakın zamanda ellerindeki Patriot önleyicilerinin tükendiği uyarısında bulunmuştu.

PATRİOTLAR NEREDE ÜRETİLECEK?

Görüşmelerde değerlendirilen seçenekler arasında, Patriot parçalarının Ukrayna'da üretilip nihai montaj için Almanya'ya gönderilmesi, Ukrayna'nın mevcut ABD-Avrupa Patriot programına dahil edilmesi ve Kiev'in PAC-3 modelinin daha ucuz bir versiyonunu üretmesine izin verilmesi yer alıyor.

ABD'nin NATO Temsilcisi Matthew Whitaker'ın öncülük ettiği müzakerelerde yetkililer, görüşmelerin durdurulması yönünde bir talimat verilmediğini ve ABD'li silah üreticileri ile askeri yetkililer arasındaki temasların sürdüğünü ifade ediyor.

Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama yapmazken, kıdemli bir yönetim yetkilisi ABD'nin Ukrayna ile gelecekteki savunma sanayii iş birliği için çeşitli yolları incelediğini ve ABD teknolojisinin güvenliğinin önceliklendirileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Ankara'da Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmede Trump, Ukrayna'ya PAC-3 üretimi için lisans verileceğini ifade etmişti.

Ancak sonrasındaki Washington temaslarının ardından Trump, ABD'nin bu konuda bir anlaşmaya varmadığını ve üretim izni hususunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yaşanan gelişmelere rağmen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde başkanlar arasındaki anlaşmalara sadık kalınacağı güvencesi verdiği kaydedildi.

Uzmanlar ve yetkililer, üretim lisansı verilse dahi Ukrayna'nın yeni füzeleri teslim almasının bir yıl veya daha uzun sürebileceğini, yeni bileşen üretim hatlarının faaliyete geçmesinin ise genellikle üç ila yedi yıl aldığını vurguluyor.