Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm adası labirenti andıran tuz mağaraları ve yemyeşil ormanlarıyla bilinen bir turist cennetiydi.

Ancak bu ada artık ABD Başkanı Donald Trump'ın kabusu haline gelen binlerce füzeyi barındıran yeraltı şehirleriyle gündeme geliyor. ABD'yi Hürmüz tuzağına düşüren füzeler, burada saklanıyor.

Bir zamanlar "açık hava jeoloji müzesi" olarak anılan ve doğal olarak geliştmesi neredeyse inanılmaz gelen kaya oluşumlarıyla ziyaretçi akınına uğrayan Keşm Adası Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kilitleyen üslerden biri haline geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın patlak vermesiyle birlikte serbest ticaret ve turizm cenneti kimliğinden sıyrılan ada stratejik bir kaleye dönüştü.

ABD tarafından Hürmüz Boğazı'na konuşlandırılacak 5 bin deniz piyadeleri için nihai hedef olarak görülen bu kara parçası yaklaşık 1.445 kilometrekarelik yüzölçümüyle Körfez'in girişinin kilidi.

Dünyanın en hayati enerji geçiş güzergahının kale kapısı görevi gören Keşm, adayı baştan aşağı değiştirecek bir savaş hazırlanıyor.

SAVAŞIN ORTASINDA KALAN TATİL CENNETİ

Adanın 148 bin sakini, doğal güzellikleriyle ünlü adada her gün füze ve uçak seslerine uyanır oldu. Yeraltındaki binlerce füze, adayı ABD için üst düzey bir hedef haline

Çoğunluğu Sünni olan ve kendine özgü Bandari lehçesini konuşan yerel halkın hayatı halen denizle şekilleniyor.

Ancak savaşın birinci haftasına girildiğinde ABD hava saldırıları adayı hayata bağlayan deniz suyu arıtma tesisini hedef aldı. Amaç, adadaki askerleri susuz bırakmak oldu.

Tahran yönetiminin sivillere yönelik "apaçık bir suç" olarak nitelendirdiği bu saldırı sonucu 30 köyün tatlı su kaynağı tamamen kesildi.

Misilleme olarak harekete geçen Devrim Muhafızları Ordusu ise Keşm'e yönelik saldırının komşu bir Körfez devletinden kalktığını iddia ederek Bahreyn'deki Juffair üssünde bulunan ABD kuvvetlerini vurdu.

1989 yılından bu yana serbest ticaret bölgesi statüsüyle modern bir bölge bugün İran’ın "batırılamaz uçak gemisi" olarak tanımlanıyor.

Bender Abbas liman şehrinin sadece 22 kilometre güneyinde konumlanan Keşm analistlere göre İran’ın asimetrik deniz gücü için birincil platform işlevi görüyor.

Adanın yer altı labirentlerinde saklanan hızlı taarruz botlarının ve kıyı bataryalarının kesin sayısı gizli tutulsa da stratejik amaçları net bir şekilde biliniyor.

TRUMP GELECEK HEDEFİ

Emekli Lübnanlı Tuğgeneral ve askeri uzman Hasan Jouni "Keşm yer altı füze şehri olarak tanımlanan yapıların içinde daha önce görülmemiş İran silahları barındırıyor. Bu geniş ağlar birincil amaca yani Hürmüz Boğazı'nı etkili bir şekilde kontrol etmeye veya tamamen kapatmaya yönelik tasarlandı" diye konuştu. Adanın İran için gizli bir kale olduğunu belirtti.

Nitekim İran’ın geçmeye çalışan gemileri vurma tehdidi üzerine boğazdaki trafik geçtiğimiz hafta durma noktasına geldi.

İran, sadece ABD müttefiki olmayan gemilerin geçişine izin veriyor. İran güçleri bugüne kadar 16 gemiyi insansız deniz araçları ve füzelerle vurdu, Hürmüz Boğazı'na mayın döşedi.

Ülkeler kendi tankerleri için İran ile anlaşma yolları ararken ABD Başkanı Donald Trump yönetimi su yolunu zorla açmak amacıyla savaş gemilerinden oluşan bir koalisyon kurmayı denedi, ancak şu an için başarısız oldu.

Şimdiyse kendi kaynaklarıyla Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda kalan Trump'ın önünde, tarihi ve doğal güzellikleri kadar ölümcül cephaneliğiyle dikkat çeken Keşm adası duruyor.