Rusya’nın bu işgali, değerli maden anlaşması yapan ABD’yi hayli zora soktu.

Lityum madenini kaptıran Kiev yönetimi, ABD ile daha uzun soluklu bir anlaşma imkanını da kaybetmiş oldu.

Putin de, en büyük iki lityum kaynağından birini ele geçirmiş oldu.

KRİTİK ÖZELLİKTEKİ MADENİ RUS TARAFI ELE GEÇİRDİ

Hafif metal lityum, piller ve şarjlı aletler için oldukça önemli bir maden.

Rusya’nın hedefinin şimdi Lityum üretimini yeniden düzenlemek, artırmak ve ek gelir elde etmek olduğu belirtiliyor.

Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı Trump, kameralar önünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'yi azarlamış ve kendilerine yardım için maden sahalarının işletme haklarının ABD'ye verilmesini talep etmişti.

Bu anlaşma kısman daha sonra sağlansa da, son gelişmeler uygulamada hayli sıkıntılar doğacağını da gösteriyor.