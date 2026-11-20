ABD Darphanesi, 19 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'ın portresini taşıyan 24 ayar altın hatıra sikkeyi satışa çıkardı. Bir ons (31,1 gram) ağırlığındaki sikkenin satış fiyatı 4 bin 890 dolar ( yaklaşık 247 bin TL) olarak belirlenirken, nominal değeri 250 dolar oldu.

CoinNews'in haberine göre, bu sikke, görevdeki bir ABD başkanını tasvir eden ilk 24 ayar altın hatıra parası olma özelliğini taşıyor. ABD tarihinde görevdeki bir başkanın portresine yer verilen ilk para değil. Bu unvan, Başkan Calvin Coolidge'in George Washington ile birlikte resmedildiği ve Amerika'nın 150. kuruluş yıl dönümü anısına basılan yarım dolarlık hatıra paraya ait.

ABD Darphanesi, Trump portreli sikkenin özel bir prova baskı tekniğiyle üretildiğini açıkladı. Bu teknik sayesinde sikkenin yüzeyinde ayna parlaklığında alanlar ve ince buzlu detaylar oluşturuldu. Böylece portrede derinlik ve belirginlik sağlandı.

Üretimi 75 bin adetle sınırlandırılan sikke için hane başına en fazla dört adet sipariş verilebiliyor.

Sikkenin üzerinde hangi detaylar yer alıyor?

Sikkenin ön yüzünde Donald Trump'ın portresinin yanı sıra "1776-2026" tarihleri, "ÖZGÜRLÜK" ve "TANRI'YA GÜVENİYORUZ" ifadeleri bulunuyor.

Arka yüzünde ise ABD Başkanlık Mührü'nden esinlenen bir kartal tasviri yer alıyor. Elinde zeytin dalı ve ok demeti tutan kartalın göğsünde "250" yazılı bir kalkan, gagasında ise "E PLURIBUS UNUM" yazılı bir şerit bulunuyor.

Arka yüzde ayrıca "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ", "1 OZ", ".9999 SAF ALTIN" ve "250 DOLAR" ifadeleri yer alıyor.