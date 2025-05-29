Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Berlin'de bir araya geldi. İkili, Ukrayna - Rusya savaşındaki son durumu askeri desteği konuştu.

Görüşmenin kendisi sürpriz olmasa da, Zelenski'nin görünüşü sürpriz oldu. Zira ABD Başkanı Donald Trump'la olan görüşmesi de dahil olmak üzere hiçbir resmi toplantıya takım elbiseyle katılmayan Ukrayna Başkanı, Merz'in elini takım elbiseyle sıktı.

Siyah bir gömleğin üzerine siyah bir blazer giyen Zelenski, yine de takım elbise ayakkabıları yerine spor ayakkabıları tercih etti.

Donald Trump'ın özel ricasına rağmen takım elbise giymeyen Zelenski'nin Merz için giyinmesini sosyal medya, "karşılıklı saygıya" bağladı. Merz'in Ukrayna için füze menzili limitini kaldırmasının da etkili olduğu iddia edildi.

UKRAYNA'NIN SİLAHLARI, ALMANYA'DA ÜRETİLECEK

Zelenksi ile basın açıklaması yapan Merz, Rusya'ya karşı savaş için silahların Almanya ve Ukrayna'da üretileceğini söyledi ve menzil konusunda bir sınırlama getirmeyeceklerini belirtti.

Merz, “Uzun menzilli silahları Ukrayna için mümkün kılmak istiyoruz. Ortak üretimi mümkün kılmak istiyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmayacağız ama iş birliğini yoğunlaştıracağız” dedi.

Zelenski, Almanya ile insansız hava araçları da dahil olmak üzere Ukrayna'da silah üretimi konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Ukraynalı yetkililerle Alman yetkililer arasında üretim tesislerinin inşası ve geliştirilmesi için anlaşmalar imzalandığını aktardı.

Zelenski, “Bu yeni projeler zaten mevcut. Sadece ihtiyacımız olan miktarda olmalarını istiyoruz" dedi.

Zelenski’nin Berlin ziyareti, Ukrayna ve Rusya’nın bu ay içinde yüz yüze müzakerelerde bulunmasından sonra gerçekleşti.

Görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkese varılması yönündeki baskısı eşlik etti ancak sonuç alınamadı.