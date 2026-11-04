ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin belirlendiği ara seçimlerde sandıkların açılmasıyla birlikte Demokrat Parti önemli bir başarı elde ederek Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü yeniden sağladı.
Seçim sonuçlarının ardından sosyal medya platformu üzerinden değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların zaferini kabul etti.
Trump açıklamasında, "Seçim listesinde adım yoktu; olsaydı, ezici bir çoğunlukla kazanırdık!" dedi.
BEYAZ SARAY TRUMP'I SAVUNDU
Ara seçim sürecinde Trump’ın özenle belirlediği adayların birçoğu sandıklardan mağlubiyetle ayrıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Salı günü erken saatlerde CNN’e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, tablonun sorumluluğunu başkana değil, adayların performansına bağladı.
Beyaz Saray yetkilisi konuya ilişkin demecinde, "Başkan Trump, seçim listesindeki birçok adayı, adayların kendilerinin yaptığından daha iyi bir şekilde destekledi" dedi.
ABD Başkanı 2024 seçiminde 7 kilit eyaleti de Cumhuriyetçiler kontrolüne çekmeyi başarırken, bu seçimde kalesi olarak gördüğü Güney Karolina, Ohio ve Teksas gibi eyaletleri Demokratlara kaybetti.
Süreci Beyaz Saray'dan takip eden ve "topal ördek" dönemine girdiği ifade edilen Trump'ın sonraki süreçte yapacağı açıklamalar kamuoyu tarafından izleniyor.
HARİTA MAVİYE DÖNDÜ
Senato'da 50, Temsilciler Meclisi'nde ise 218 sandalyelik çoğunluk barajı için yürütülen yarışta Demokratlar, seçmenin Trump politikalarına yönelik tepkisini arkasına alarak "Mavi Dalga" olarak nitelendirilen bir seçim başarısına ilerliyor.
Temsilciler Meclisi'nde 7 sandalyeyi hanesine katarak 129 koltuğa ulaşan Demokratlar, Senato'da da Cumhuriyetçilerden 2 koltuk devralarak sandalye sayısını 46'ya yükseltti.
Cumhuriyetçiler ise Senato'da 37, Mecliste 73 koltuğu korurken, parti açısından kale olarak görülen bazı eyaletlerde kayıplar yaşadı.
2024 yılında Cumhuriyetçilerin rengi olan kırmızıya boyanan harita, sayım ilerledikçe Demokratların rengi olan maviye döndü.