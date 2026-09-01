Eskişehir Beylikova’da Nadir Toprak Elementlerini (NTE) barındıran 694 milyon tonluk rezerv için 2 milyon 490 bin 909 metrekarelik arazi kamulaştırıldı. Beylikova, Çin'deki ‘Bayan Obo’ sahasındaki 800 milyon tonluk rezervin ardından dünyada 2’nci sırada yer alıyor.

NÜKLEER İŞBİRLİĞİ

Beylikova ve Sivrihiasar’ın Karkın, Okçu ve Kızılcaören mahallelerinde bulunan 61 ile 47 bin 500 metrekare arasında değişen 223 adet arazi, NTE için Cumhurbaşkanlığı kararı ile acele kamulaştırıldı. Bu alanda endüstriyel üretim tesisleri, stok alanları altyapı tesisleri, atık barajı ve altyapı tesisleri kurulacak. Kamulaştırma kararında, bölgede stratejik öneme sahip yeraltı zenginlikleri bulunduğu vurgulandı.

Çin’in Bayan Obo Madeni’nden sonraki en büyük nadir toprak elementi rezervi Beylikova’da bulunuyor.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bu rezerv büyük bir hazine. Bizim rezervi işleyip NTE’yi son aşamaya kadar ayrıştırma teknolojimiz henüz yok. Çin ve ABD devreye girmek istiyor. ABD ile Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın içinde Eskişehir’deki NTE de var mı? Bu konu milli bir mesele. Ülke menfaatleri için en iyi biçimde değerlendirilmeli’’ dedi.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Bu ülkenin varlığı kimseye pazarlanamaz. NTE’leri kendimiz ayrıştırmalı, bu teknolojiyi kurmalıyız” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de Türkiye için stratejik milli bir servet olan Beylikova’daki NTE’nin devlet eliyle işletilmesi gerektiğini vurguladı.

125 bin metre sondaj

NTE’ler akıllı telefonlar, bilgisayar ekranları, fiber optik kablolar, rüzgar türbinleri, elektrikli araç motorları, mıknatıslar, savaş uçakları, güdümlü füzeler, lazer ve radar sistemleri, İHA ve SİHA’lar gibi bir çok alanda kullanılıyor. Beylikova’da toplam 125 bin metre sondaj yapılarak 60 bin numune alındı ve 694 milyon ton NTE rezervi saptandı.

Maden cevherinin içerdiği 17 element tek tek ayrıldığı zaman büyük değer oluşturuyor. Çin ve ABD bu elementleri elde etmek için büyük mücadele veriyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları yardıma karşılık Ukrayna’dan da 500 milyar dolar değerinde NTE istemişti. Türkiye’nin cevheri ayrıştırmak için tesis kurması gerekiyor. Çıkarılan madenin yüzde 30’unda NTE bulunuyor ve bu ayrıştırıldığı taktirde büyük değer ifade ediyor.