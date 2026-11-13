Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Trump ile Netanyahu arasında hafta sonu gerçekleşen telefon görüşmesinin ana gündemini İran oluşturdu. Tahran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması ihtimali üzerinde duran iki liderin, bu konuda farklı yaklaşımlara sahip olduğu aktarıldı.

‘CEHENNEMDEN FIRLAMIŞ BİR BAĞIRMA KAVGASI’

Görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, konuşmayı son derece sert ve alışılmadık ölçüde gergin olarak nitelendirdi. Kaynaklardan biri, yaşanan tartışmayı "cehennemden fırlamış bir bağırma kavgası" sözleriyle tarif etti.

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, iki liderin telefon görüşmesinde birbirlerine bağırdığı yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada, görüşmenin çatışmacı bir atmosferde geçmediği savunuldu.

İRAN KONUSU WASHINGTON İLE TEL AVİV'İ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Haberde, Başbakanlık Ofisinin yalanlamasına rağmen Netanyahu'nun 10 Kasım'da parlamentodaki yemin töreninde yaptığı açıklamaların iki yönetim arasındaki görüş ayrılığını ortaya koyduğu belirtildi.

Trump yönetiminin, Tahran ile diplomatik bir anlaşmaya ulaşmak için müzakerelere öncelik verdiği aktarılırken, Netanyahu'nun İran'daki mevcut yönetim değişmeden nükleer tehdidin kalıcı biçimde ortadan kaldırılamayacağını düşündüğü ifade edildi.

Bu nedenle İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı ve olası bir saldırının zamanlaması, iki müttefik arasındaki başlıca anlaşmazlık konularından biri haline geldi.

‘NETANYAHU, TRUMP'I HER GÜN ARIYOR’

Financial Times'ın 10 Kasım tarihli haberinde de Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump üzerinde baskı kurduğu öne sürülmüştü.

Görüşmelere aşina bir diplomat, İsrail Başbakanı'nın Trump'ı her gün arayarak askeri operasyonların yeniden başlaması konusunda ısrar ettiğini belirtmişti. Aynı diplomat, Beyaz Saray içerisinden ve dışından bazı isimlerin ise yeni bir saldırıyı engellemeye çalıştığını aktarmıştı.

Haberde ayrıca bölge ülkelerinin liderlerinin de Trump'a gerilimi tırmandırmaması ve diplomatik müzakerelere öncelik vermesi yönünde çağrıda bulunduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, mevcut aşamada İran'a yönelik yeni bir askeri operasyona ihtiyaç duymadığını ifade etmişti.