ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Fox News kanalında yayımlanan "The Ingraham Angle" programında Laura Ingraham'a verdiği röportajda, İran savaşı konusunda yine aynı kararları vereceğini ifade etti. Ara seçimler öncesinde seçmenleri ikna etmeye çalışan Trump ve Cumhuriyetçiler üzerinde İran savaşı baskı oluştururken, ABD Başkanı düşen onay oranlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Cumhuriyetçilerin başkandan soğumasında İran savaşının yanı sıra yüksek benzin fiyatları ve enflasyon rol oynuyor. Ara seçimlere doğru gidilirken savaşa yönelik endişelerin sorulması üzerine Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum," dedi. K ararlarını değerlendiren Trump, "İnsan kendisini her zaman biraz sorgulayabilir. Birkaç kişi de bana bunu sordu. Tekrar yapacak olsaydım, aynen yaptığımı yapardım," ifadelerini kullandı. Trump, İran savaşını geride bırakmaya çalışmak yerine ara seçim kapanış söyleminin ana parçası haline getiriyor. Dallas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin ilk gecesini İran savaşını savunmak ve Demokratlara saldırmak için kullanan Trump, savaşın seçim gününden sonra sona ereceğini öne sürdü. Demokratlara yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Amerika'nın geleceğini radikal sol Demokratlara teslim edersek, milletimiz önümüzdeki on yılı sadece yeniden ayağa kalkmakla geçirecek," dedi. Seçmenlere çağrıda bulunan Trump, "Cumhuriyetçilere oy verin, gelecek nesiller boyunca dünyayı gerimizde bırakalım," açıklamasını yaptı.

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