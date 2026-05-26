ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu denkleminde kartları yeniden karacak bir çıkışa imza attı. İran ile müzakerelerin iyi gittiğini belirten Trump, süreci tüm bölgeyi kapsayan devasa bir anlaşmaya dönüştürmek istediğini vurguladı. Ancak Trump, bu anlaşmanın parçası olmak isteyen ülkelere sert bir ön şart koştu: İbrahim Anlaşması’na imza atmak!



YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ



Trump; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan Veliaht Prensi Selman, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Katar Emiri Al Thani ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir ile görüştüğünü duyurdu ve şunları söyledi: “ABD’nin bu çok karmaşık yapbozu bir araya getirmek için harcadığı tüm çabalardan sonra, bu ülkelerin eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları’na imza atması zorunlu olmalıdır.”





Süreci başlatması için temsilcilerine talimat verdiğini belirten Trump, ülkelere üstü kapalı bir tehdit savurdu: “Süreç, Arabistan ve Katar’ın derhal imzalamasıyla başlamalı ve diğerleri takip etmeli. Eğer yapmazlarsa, İran anlaşmasının parçası olmamalılar; çünkü bu kötü niyet gösterir.” Trump, İsrail’e saldırmazlık ve ticari ilişki kurmayı içeren İbrahim Anlaşması’nı imzalamazlarsa İran ile savaşın süreceğini net bir dille ifade etti: “Anlaşma olmazsa, her zamankinden daha büyük ve güçlü bir şekilde savaş alanına ve silahların patladığı günlere geri döneriz.”