Trump yönetimi, ABD'nin müttefiklerine sağladığı silahların uluslararası hukuku ihlal etmesini önleyen bir Biden dönemi kararnamesini iptal etti.

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, 21 Şubat'ta emri yayımlayarak Ulusal Güvenlik Muhtırası 20'yi yürürlükten kaldırdı. Bu şekilde, ABD'nin müttefiklerine verebileceği veya satabileceği silahları kısıtlayan herhangi bir engel bitmiş oldu.

Biden yönetimi, Şubat 2024'te imzaladığı muhtıra ile ABD silahlarının kullanımı hakkında düzenli raporlar hazırlanmasını zorunlu kılmıştı.

SİLAHLARIN SINIRI YOK

Muhtıra, özellikle İsrail'in Gazze'deki savaşta ABD bombalarını kullanmasına yönelik eleştirilerin ardından kabul edilmişti. Mayıs 2024’te yayınlanan bir raporda, İsrail’in uluslararası insancıl hukuku ihlal etmiş olabileceği belirtilmiş ancak büyük sivil kayıplarına yol açan net ihlaller tespit edilememişti.

Trump yönetimi, muhtıra yürürlükte kalsaydı önümüzdeki aylarda Kongre'ye İsrail’in eylemlerine dair kendi değerlendirmesini sunmak zorunda kalacaktı.

Ancak Washington Post’un aktardığına göre, Biden dönemi politikalarının gözden geçirilmesini öngören bir kararnameyi göreve gelir gelmez imzalayan Trump, bu kapsamda NSM-20’yi de iptal etti.

Beyaz Saray, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Dışişleri Bakanlığı ise soruların Beyaz Saray’a yönlendirilmesini önerdi.