ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç fiyatlarını yüzde 30 ila 80 oranında düşürecek kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Trump, ilaç şirketlerinin kayıp yaşamaması için dünyanın geri kalanında fiyatların artırılacağını ve bu şekilde denge sağlanacağını açıkladı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, “ABD, ilaç sektörünün en büyük ve en kârlı pazarı. Bu pazardaki fiyat değişiklikleri, ilaç firmalarının küresel fiyat politikalarını yeniden şekillendirecek. Avrupa’dan Asya’ya birçok gelişmekte olan ülkede fiyatlarda yukarı yönlü baskı öngörüyoruz” dedi.

TİCARET SAVAŞLARI SEKTÖRÜ VURUYOR

Üney, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının ilaç sektöründe maliyetleri artırdığını, tedarik zincirlerini bozduğunu ve ilaca erişim sorunlarını tetiklediğini belirtti.

“İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak, Türkiye’nin stratejik, ekonomik ve sağlık politikalarının merkezinde olmalı. Sağlık güvenliği, ekonomik güvenlik kadar önemli” diyen Üney, ham madde stratejisinden AR-GE yatırımlarına kadar bütüncül bir yol haritası gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin kendi ilacını üretme kabiliyetini artırması ve uluslararası rekabette güçlenmesi için kamu, özel sektör ve meslek örgütlerinin iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR, BAZI İLAÇLAR BULUNMAYABİLİR

Bir gazetecinin, kararın Türkiye’ye etkilerine ilişkin sorusuna Üney şu yanıtı verdi:

“Bu karar, ilaç firmalarının AR-GE ve klinik araştırma bütçelerinde kesintilere yol açabilir. Yenilikçi tedavilere erişim zorlaşabilir, Türkiye gibi ülkelerde ithal ilaç maliyetleri yükselebilir ve bazı ürünlere erişimde sıkıntılar yaşanabilir.” Üney, kararın küresel ölçekte ilaç sektöründe yeni bir dönemi başlatacağını sözlerine ekledi.