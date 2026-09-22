ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen potasyum ürünleri tedarikini durdurabileceklerini ve Belarus ile daha uygun fiyatlı bir anlaşma yapma aşamasında olduklarını bildirdi.

İki ülke arasında Trump’ın ikinci başkanlık döneminde gerilen ticari ve siyasi ilişkilerin son halkası olan bu hamle, Kanada'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan potas, yani çözülebilen potasyum tuzu, ticaretini doğrudan etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

Konuya ilişkin açıklamasında Trump, “Belarus ile potas satın alınmasına yönelik devasa bir anlaşma yapmak üzereyiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Fiyatlandırma şu an Kanada’ya ödediğimizden çok daha düşük olacak.” ifadelerini kullandı.

Dünya potas kaynaklarının yaklaşık yüzde 31’ine tek başına sahip olan Kanada, özellikle Saskatchewan bozkırlarının altında bulunan geniş kaynaklarıyla tarım ve gübre sektörü için kritik bir hammadde sağlayıcısı konumunda yer alıyor.

2025 yılı verilerine göre potas ihracatından yaklaşık 22,9 milyar dolar gelir elde eden Kanada, bu kazancın büyük bir bölümünü ABD’ye yaptığı ihracattan sağladı.

ABD’nin potas alımında farklı pazarlara yönelmesi halinde Kanada ekonomisinin önemli bir gelir kaybına uğrayabileceği belirtiliyor.

KANADA'NIN ZAYIF NOKTASI

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Kanada ile ticari ve siyasi ilişkilerde ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Trump’ın Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma yönündeki teklifi Kanada’da tepkiyle karşılanırken, ülkenin ABD’ye olan ekonomik bağımlılığı dikkat çekiyor.

Kanada’nın dış ticaretinde ABD’nin payı yüzde 76 seviyesinde bulunurken, ithalatının ise yüzde 50’den fazlası yine ABD’den karşılanıyor.

Kanada, son gelişmelerin ardından ABD dışındaki ülkelere ihracatını artırmak amacıyla çalışmalar başlatsa da bu adımların kısa sürede sonuç vermesinin kolay olmadığı ifade ediliyor.

Mevcut ticari gerilimin v tarifelerin olası etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kanada Merkez Bankası Başkanı Macklem, dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Macklem, ABD’nin ticari tarifelerinin yürürlükte kalmaya devam etmesi durumunda, dördüncü çeyrekte ülkenin ekonomik büyümesinin yarı yarıya azalabileceğini ve yüzde 1’in altına düşebileceğini bildirdi.