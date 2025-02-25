ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından Ukrayna ve Rusya ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaştığını söyledi.

Trump, Avrupa’nın daha fazla finansal sorumluluk alması gerektiğini vurgularken, Paris yönetimi Moskova’dan daha fazla güvence talep etti.

Beyaz Saray’daki görüşmeler, Ukrayna’daki savaşın üçüncü yıl dönümüne denk geldi. Trump, çözüm planının Ukrayna’daki değerli madenler ve minerallerle ilgili bir anlaşmayı da içereceğini belirtti.

Trump, bu anlaşmanın Ukrayna Devlet Başkanı tarafından önümüzdeki hafta Washington’da imzalanabileceğini belirtti.

Trump, “Her iki taraf arasında büyük bir güvensizlik var. Bence Rusya’nın bir anlaşma yapması ve ülkesini için çok daha olumlu bir gelecek yaratması herkesin yararına olur. Yapması gereken de bu. Rusya'nın gerçekten de anlaşma yapmak istediğine inanıyorum. Yanılıyor olabilirim, ama gerçekten istediğine inanıyorum” diye konuştu.

AVRUPA'YI RAHATLATTI

Macron'un görüşme boyunca olan tavrıysa, uluslararası gündeme oturdu. Trump’ın "Avrupa’nın Ukrayna’ya krediyle destek verdiğini" söylemesi Trump'ın kolunu tutarak dikkatleri üzerine çekti, sonra da Fransızca'dan İngilizce'ye geçerek Ukrayna'ya verdikleri desteğin, hibeler de dahil olmak üzere birçok farklı şekilde verildiğini belirtti.

Macron'un tutarlı ancak dengeli duruşu, Trump'ın daha önceki Rusya yanlısı açıklamalarından dolayı büyük tedirginlik yaşayan Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Basın açıklamasının devamında Macron “Öncelikle üzerinde anlaşabileceğimiz, denetlenebilir bir anlaşma ortaya koymaya çalışalım. Kısa vadede Ukrayna için yeterli güvenlik garantileri oluşturduğumuzdan emin olalım. Fransa ve birçok Avrupalı meslektaşım adına söylüyorum ki bu sürece dahil olmaya hazırız. Ancak ABD desteğine ihtiyacımız var, çünkü güvenlik garantilerinin inandırıcılığı bunun bir parçası. Bu bizim ortak caydırıcılığımız. Hissediyorum ki Başkan Trump'ın bu konuda isteği var” diye konuştu.

Perşembe günü de İngiliz Başbakanı Keir Starmer'ın Washington'a gelerek Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak Trump'la benzer bir görüşme yapması bekleniyor.

ZELENSKİ İMZAYA HAZIR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görüşmelerden sonra umutlu konuşarak Washington’un gelecek barış görüşmelerindeki rolüne vurgu yaptı.

Zelenski, ABD'nin üzerinde durduğu değerli maden ve mineral anlaşmasına atıfta bulunarak “Ekiplerimiz ABD ile bir ekonomik anlaşma üzerinde verimli şekilde çalışıyor ve bu anlaşmayı Washington’da imzalamayı umuyoruz. Başkan Trump, gerçekten sizden net bir haber almak istiyoruz. Çünkü tüm halkımız, tüm ailelerimiz endişeli: ‘Amerika’nın desteği devam edecek mi? Amerika özgür dünyanın lideri olacak mı?’ sorularını soruyorlar. Son derece dürüst olmak istiyorum: Halkımız için, hayatımızın devamı için Amerikan desteğinin sürmesi inanılmaz derecede önemli" dedi.