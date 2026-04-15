Küresel siyasetin merkez üssü bugünlerde hem diplomasi masaları hem de savaş bölgeleri arasında gidip geliyor. Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'nin sert vize çıkışı, Fransa ve İngiltere'nin ABD'siz deniz misyonu planı ve ABD Kongresi'nde Trump'a yönelik yeni yasa tasarısı, 2026 baharının ne kadar sıcak geçeceğinin sinyallerini veriyor.

SİKORSİ'DEN SERT YANIT

PiS (Hukuk ve Adalet Partisi) üyesi Przemysław Czarnek’in yasal göçü destekleyen açıklamaları, Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski'nin sert tepkisiyle karşılaştı.

Sikorski, Czarnek'e yanıt verirken Birleşik Sağ iktidarı dönemindeki "vize satış skandalını" hatırlatarak, yüz binlerce vizenin usulsüz satıldığı günlerin geride kaldığını savundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 'ABD'SİZ İTTİFAK

Wall Street Journal'a göre, Fransa ve Birleşik Krallık, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için ABD'yi dışarıda bırakan bir koalisyon kurmaya hazırlanıyor.

Cuma günü yapılacak sanal toplantıya Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin ve Hindistan da davet edildi. Plan; mayın temizleme gemileri ve fırkateynlerle ticari gemilere kesintisiz refakat etmeyi amaçlıyor.

ABD SİYASETİNDE 'TRUMP' DEPREMİ

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ı görevden uzaklaştırmak için radikal bir adım attı.

Tasarıya göre, Trump'ın zihinsel ve fiziksel yeterliliğini değerlendirecek 17 kişilik bir doktor ve yetkili heyeti kurulması planlanıyor. Ancak Kongre'deki mevcut dengeler, bu tasarının yasalaşmasını neredeyse imkansız kılıyor.

ORTADOĞU ve İRAN HATTINDA GERİLİM

ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan abluka kapsamında alıkonulan gemileri Arap Denizi veya Hint Okyanusu'ndaki özel bölgelere çekme kararı aldı.

ABD'nin Devrim Muhafızları'na (IRGC) ait sürat teknelerine karşı insansız hava araçları (İHA) kullanabileceği iddia ediliyor.

İslamabad’a giden İranlı heyetin uçaklarına yönelik olası bir saldırı uyarısı üzerine rotanın son anda değiştirildiği bildirildi.

ZELENSKY'DEN WASHİNGTON'A BASKI

Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Ukrayna ziyareti belirsizliğini korurken, Zelensky’den sert bir açıklama geldi.

"Adil Değil": Zelensky, temsilcilerin daha önce defalarca Moskova’ya gittiğini hatırlatarak, Kiev ziyaretinin Ukrayna halkı için önemli bir sinyal olacağını vurguladı. ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaş başlatması, barış görüşmelerini tamamen çıkmaza sokmuş durumda.