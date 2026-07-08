Dün gece ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan İran'ın vurulma emrini vermesinin ardından piyasalar zaten diken üstündeydi.

Bugün de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin bittiğini açıkladı. İran ile ateşkesin bittiğini duyurmasının ardından piyasalar sert tepki verdi. Petrolün varili sert yükselirken altın fiyatları da düşüşe geçti.

Ons altın TSİ 11.19'da 4 bin 79 dolara geriledi.

Gram altın ise ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Gram altın TSİ 11.19'da 6 bin 136 liraya geriledi.

Petrol fiyatları da Trump'ın açıklamalarıyla yönünü yukarı çevirdi. Brent petrol TSİ 11.19'da 77,74 dolar seviyesine yükseldi.

Yükselişlerine devam eden brent petrol TSİ 11.44'te 78,81 dolar seviyesini gördü.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile serbest piyasadaki altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 169 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 10 bin 85 liradan satılıyor.

BORSA İSTANBUL DA DÜŞTÜ

BIST100 yüzde 2'ye yakın kayıpla 14.247 puanın altına gerileyerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşükleri test etti.

Bankacılık endeksi ise TSİ 11.37'de 17 bin 158 puana geriledi.

TRUMP'IN İRAN İLE ATEŞSKES BİTTİ AÇIKLAMASI

"Bir anlaşma yaptık bana soruyorsanız bence her şey bitti. Ben tabi ki anlaşma yapmak isterim. Bunlar hasta insanlar 54 bin kişi kendi ülkelerinde protesto yaparken öldürdüler. Kötü insanlar bunlar. Şimdi dürüst olmak gerekirse ben artık İran'la vakit kaybetmek istemiyorum. Ben net şunu söyleyeyim bu adamları sevmiyorum."