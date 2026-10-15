ABD'de Washington Post (WP) gazetesi, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptırdığı balo salonu için milyonlarca dolarlık bağışta bulunan şirket ve kişilerin isimlerini yayımladı.

BAĞIŞLAR 333 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Balo salonunun yapımına 10 bin doların üzerinde katkı sağlayan 67 kişi ve kurumun yer aldığı bağışçı listesi paylaşıldı. Özel bağışların da eklenmesiyle projeye yönelik toplam bağış miktarının 333 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

NVİDİA VE APPLE İLK SIRADA

Açıklanan listede Nvidia ve Apple, 25'er milyon dolarlık bağış taahhüdüyle en yüksek katkıyı sağlayan şirketler olarak öne çıktı.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Adelson ailesi ile telekomünikasyon şirketi Dish Network'ün kurucu ortağı ve Başkanı Charles Ergen de aynı miktarda bağış yapmayı taahhüt etti.

Teknoloji şirketlerinin katkıları bununla sınırlı kalmadı. Alphabet çatısı altındaki Google, 22 milyon dolarlık bağış taahhüdünde bulunurken Laura ve Isaac Perlmutter Vakfı'nın katkısı 20 milyon dolar oldu. Amerikan medya ve telekomünikasyon şirketi Comcast ise projeye 7,5 milyon dolar bağış sözü verdi.

BEYAZ SARAY BAĞIŞÇILARIN TAMAMINI AÇIKLAMAMIŞTI

WP'nin haberine göre Beyaz Saray, daha önce 37 kişi, şirket ve vakfı balo salonunun bağışçıları olarak kamuoyuna duyurmuştu. Ancak açıklamada bağışların ayrıntılarına ve bireysel katkıların miktarlarına yer verilmemişti.

Gazetenin ulaştığı belgeler, projeye destek veren daha geniş bir bağışçı grubunu ve taahhüt edilen tutarları ortaya koydu.

'BENİM VE ARKADAŞLARIM TARAFINDAN KARŞILANIYOR'

ABD Başkanı Donald Trump, balo salonunun inşaatının başladığı dönemde finansmana ilişkin yaptığı açıklamada, "Masrafların yüzde yüzü benim ve bazı arkadaşlarım tarafından karşılanıyor" ifadelerini kullanmıştı.