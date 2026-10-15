Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Keke Palmer’ın sunduğu “Baby, This is Keke Palmer” adlı podcast programına katılarak Trump yönetimi, ara seçimler ve başkan yardımcılığı dönemi de dahil olmak üzere pek çok konunun ele alındığı kapsamlı bir mülakat verdi.

Yayının sonunda Palmer, son dönemde gündemde yer alan başkan adayı olacağı iddialarını Harris’e sordu.

Palmer’ın “Seni buradan gerçekten bırakmadan önce, yeniden başkanlığa aday oluyor musun?” sorusuna Harris, gülerek "Ah be kızım! Böyle soru sorulur mu?" diye cevap verdi.

Harris, “Karar vermedim. Henüz karar vermedim. Vereceğim, söz veriyorum” sözlerini de cevabına ekledi.

Şu anki temel odak noktasının 2028 değil, kasım ayındaki ara seçimler olduğunu vurgulayan Harris, Palmer’a yaptığı açıklamada, “2026’yı doğru yapmazsak 28’in bir önemi yok. Tam önümüzde ne varsa o” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN BAŞ RAKİBİ KİM OLACAK?

Harris'in ofisi tarafından çarşamba günü yapılan duyuruya göre eski Başkan Yardımcısı, seçim gününe haftalar kala ülke çapında Demokratlar adına yoğun bir kampanya turuna çıkmayı planlıyor.

Bu kapsamda Mississippi, New Hampshire, Georgia ve diğer çekişmeli eyaletlerde etkinlikler düzenlenecek.

Anketlerde Demokratların İlk Tercihi Bir sonraki başkanlık seçimine henüz iki yıl bulunmasına rağmen son anketler, Harris’in Demokrat Parti’nin adayı olarak en güçlü isim konumunda olduğunu ortaya koyuyor.

Pazar günü yayımlanan Focaldata/Financial Times anketi, katılımcıların yüzde 30’unun 2028 Demokrat ön seçiminde Harris’i tercih edeceğini belirterek kendisinin yarışı önde götürdüğünü gösterdi.

Söz konusu ankette Harris’i yüzde 15 destek oranıyla Kaliforniya Valisi Gavin Newsom takip etti.

Newsom ise kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Harris’in aday olmaya karar vermesi durumunda kendisinin 2028 başkanlık kampanyası yürütmeyeceğini belirtmişti.