ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD Başkanı Trump'ın sağ kolu olarak 2 yıldır görev yapıyor. Sadakatinden ödün vermeyen eski asker Beytaz Saray'da sevilen bir isim oldu.

Başkana her konuda destek çıkan Vance, Trump'tan sonra gelecek başkan olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ancak bu durum, Vance'ı ABD Başkanı'nın sivri dilinden kurtaramadı. Olası halefini herkesin içinde eleştirmeyi seven Trump'ın sözleri Beyaz Saray kaynaklarının anlatımıyla gündem oldu.

Kendisini İran savaşındaki tutumundan kameralara yansıyan bir sakarlık anına, ayakkabılarından "fazla dik başlı olmasına" kadar Vance'ı her konuda eleştiren Trump'a karşı Vance, metanetini korumak zorunda kaldı.

HER ADIMINA BİR ELEŞTİRİ

Trump'ın eleştirileri, kendi sorduğu "Vance gereken herşeyi yapmaya hazır mı?" sorusuna verdiği cevaptan belli oldu. Trump "çok da emin değilim" diyerek kendi açtığı konuyu kapattı.

Buna rağmen Trump Vance'a parlaması için gereken imkanları sunuyor. Pakistan aracılığıyla İran'la görüşmeleri sürdüren, iç siyasette Trump'ı her fırsatta savunan Vance spot ışığında parlıyor.

Ancak bu fırsatların ucunda, eleştirilerini sakınmayan bir Trump var. Her kamuoyu anketi sonunda Trump, kendi başarılarını Vance ile karşılaştırır oldu.

Trump birkaç müttefikine, Vance’in kendi yardımı olmadan zorlu bir seçimi hiç kazanamadığını söyledi.

Dış siyasette ise Vance'ın İran savaşına karşı olması, Trump'ın unutamadığı bir durum oldu. Başkan, her fırsatta bu duruşundan dolayı Vance'ı kameralar önünde eleştirdi.

Başkanlık imajına her zaman büyük önem veren Trump, Vance’in bu role yakışmayabileceği anlara da odaklandı. Ayakkabısından sakarlığına kadar her konuyu alaya aldı.

Geçen bahar, Vance’in Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’nde Ohio State’in ulusal futbol şampiyonluğu kupası düşürdüğü anı defalarca gündeme getirdi.

'NEDEN DAHA İTAATKAR DEĞİLSİN?'

Trump, her ne kadar Vance'ı aklına gelen her konuda eleştirse de Cumhuriyetçi Parti'nin gelecek Başkan adayını Başkan Yardımcısı olduğu her geçen gün daha da kesinleşiyor.

Trump'ın eleştirilerini yorumlayan kaynak, Başkan'ın bu tavrının asıl sebebinin "iyi bir miras bırakmak" olduğunu öne sürdü.

Buna göre Trump, Vance'ı sürekli kendiyle karşılaştırıyor ve yetersiz gördüğü yerlerde sürekli olarak yargılıyor. Bazıları ise, Trump'ın daha mütevazı bir yardımcı istediğini ima etti.

Trump, ayakkabılarını eleştirmekten konuşmalara araya girme eğilimini alay konusu etmeye kadar, hem içerik hem de üslup konusunda Vance’i kızdırmaya devam etti.

Kasım ayında başkan, Vance'in neden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için çalışan yetkililer gibi daha itaatkar olmadığını yüksek sesle sordu.

Trump, Vance'a “Neden nöyle davranmıyorsun?” diye açık açık sordu. Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı bir kahvaltı sırasında Vance'a yüklenen Başkan “JD öyle davranmıyor! JD konuşmalara araya giriyor! En azından birkaç günlüğüne bunu istiyorum. Tamam mı, JD?” dedi.

2028'de aday olmak için Trump'la arasını iyi tutması gereken Vanve ise, gülmekle yetindi.