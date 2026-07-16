Hazine Bakanı Bessent, Başkan Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık altın hatıra parayı sosyal medyadan paylaştı. ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı anısına basılacak madeni para, yaşayan kişilerin para birimlerinde yer almasını yasaklayan federal düzenlemeler nedeniyle tartışmaya neden oldu.

Hazine Bakanı Bessent, X sosyal medya hesabından söz konusu paraya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amerika bağımsızlığının 250. yılını kutlarken, ABD Darphanesi özgürlüğün kalıcı mirasını ve vatanseverliğin sarsılmaz bir simgesini onurlandırmak için bu yeni 1 dolarlık altın parayı basmaya başlayacak. Başkan Trump'ın yer aldığı bu para, Amerikan değerlerinin gücünü ve herkes için özgürlüğü korumaya kendini adanmış bir ulusun vaadini kutluyor."

Bessent paylaşımında, tedavülde kaç adet madeni para bulunacağı, paranın hangi malzemeden üretileceği ya da ne zaman piyasaya sürüleceği gibi bilgilere yer vermedi.

Paylaşımdaki görsele göre, tasarlanan 1 dolarlık altın paranın bir yüzünün merkezinde Başkan Trump'ın portresi bulunuyor. Trump'ın portresinin sağında ise "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısı dikkati çekiyor.

Portrenin üst kısmında kavisli bir şekilde "LIBERTY" (Özgürlük) yazarken, alt kısmında ise ülkenin bağımsızlık yılı ile 250. yıl dönümünü simgeleyen "1776-2026" tarihleri yer alıyor.

Paranın diğer yüzünde ise ABD'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve kartalın göğsündeki kalkanın üzerinde "250" rakamı bulunuyor.

Bu figürü, üst kısımda İngilizce olarak "Amerika Birleşik Devletleri" ve alt kısmında "Bir Dolar" ifadeleri çevreliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Trump'ın portresini taşıyan 1 dolarlık altın hatıra paranın tanıtılmasının ardından sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapıldı. Destekleyen kullanıcılar, parayı ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümüne yakışan "sembolik bir hatıra" olarak değerlendirirken, eleştirenler ise yaşayan bir başkanın para biriminde yer almasının ülkenin gelenekleriyle bağdaşmadığını savundu.

Birçok kullanıcı tasarımı beğenirken, bazı paylaşımlarda ise federal yasalar hatırlatılarak uygulamanın hukuki boyutu tartışmaya açıldı.

YENİ ALTIN PARA VE YASAL TARTIŞMALAR

Yeni basılan bir altın para, ABD'de yasal tartışmaları beraberinde getirdi. Forbes kaynaklı habere göre federal mevzuat, hayatta olan kişilerin portrelerinin Amerikan para biriminde kullanılmasını kesin bir dille engelliyor.

Buna karşın Trump yönetimi, ülkenin kuruluşunun 250. yılına özel olarak 2020 yılında yürürlüğe giren bir kanuna dayanarak, basılan madeni paranın bu yasal engeli aşabildiğini iddia etti. Söz konusu tasarım, Federal Güzel Sanatlar Komisyonu tarafından Mart ayında onaylanan 24 ayar altın hatıra parasından farklı bir görünüşe sahip olup, Darphane'nin yılın başlarında tanıttığı 250. yıl dönümü taslaklarından birini andırıyor.

DEMOKRAT SENATÖRLERDEN YENİ YASA TASARISI

Öte yandan, yaşayan ya da görev başındaki bir başkanın görselinin herhangi bir ABD para biriminde kullanılmasını tamamen yasaklamayı hedefleyen "Değişiklik Yolsuzluğu Yasası" adlı tasarı, Aralık ayında aralarında Oregon Senatörü Jeff Merkley ile Nevada Senatörü Catherine Cortez Masto'nun da bulunduğu Demokrat bir grup senatör tarafından Kongre'ye sunuldu.

AMERİKAN TARİHİNDE YAŞAYAN KİŞİ RESMİ YASAĞI

Tarihsel süreçte, "Thayer Değişikliği" olarak bilinen 1886 tarihli yasa da yaşayan herhangi bir bireyin portresinin ABD tahvillerinde, menkul kıymetlerinde, banknotlarında veya genel para biriminde bulunmasını zaten menediyordu. Benzer şekilde Kongre, 2005'te kabul ettiği "Başkanlık 1 Dolarlık Madeni Para Yasası" ile tedavüldeki 1 dolarlık paralarda başkanların resimlerinin yer almasına olanak tanımış, fakat bu izni yalnızca hayatta olmayan eski başkanlarla sınırlı tutmuştu.