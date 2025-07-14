ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin New Jersey şehrinde oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçını tribünlerden izledi. Ancak tribünler, ABD Başkanını kabul etmedi.

Tribün kamerası ABD Başkanı'nı gösterirken taraftlar, Trump'ı yuhalamaya başladı. Trump ve eşi ise bu yuhalamaya tepkisiz kaldı.

Fifa Başkanı Gianni Infantino ile, maçı kazanan Chelsea FC'ye kupayı takdim etmek üzere sahaya çıktığında tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.

Trump, ödül töreninde kupayı Chelsea kaptanı Reece James’e verirken kameralara doğrudan yansıdı. Infantino kadrajdan çıkarken Trump kupanın kaldırıldığı anın tam merkezinde yer aldı. Bu esnada yuhalama sesleri daha da gür bir hal aldı.

TRUMP NEDEN YUHALANDI?

ABD Başkanı'nın çocuk fuhuş çetesi lideri ve insan kaçakçısı Jeffrey Epstein'in müşteri listesi olan, zengin iş insanları, ünlüler ve siyasetçilerin isimlerini içeren "siyah defterin" varlığını reddetmesi ABD'de büyük tepki toplamıştı.

Bunun yanında ABD Başkanı'nın iç siyasetteki acımasız göçmen politikası ve gücünü merkeziletşirmesi, dış siyasette ise "barış sağlama" sözünü tutmadığı gibi ABD dahil olmak üzere dünya ekonomisini sarsan ticaret savaşları Trump'a karşı artan bir memnuniyetsizlik yarattı.

Son anketlere göre yüzde 65'e varan onay oranlarıyla göreve başlayan Trump, yüzde 48'e kadar inen onay oranlarıyla 4 yıllık görevine devam ediyor.