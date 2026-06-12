New York Times muhabirlerinin yeni kitabı; o gün yapılan toplantıda neler olduğunu ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump’ın kurmayları; “Epstein dosyaları” krizini kontrol altına almak için bir araya geldi. Basında Trump ile pedofili milyarder Jeffrey Epstein ilişkisine dair haberler çıkması ekibi acil bir eylem planı yapmaya zorladı. Toplantı, gizli ve yüksek riskli ulusal güvenlik konularının görüşüldüğü “Beyaz Saray Durum Odası”nda yapıldı. Başkan Yardımcısı JD Vance panik halindeydi.





MÜŞTERİ LİSTESİ KAVGASI



Adalet Bakanlığı ve FBI’ın, Epstein’ın güçlü erkeklerden oluşan “müşteri listesi” olmadığı açıklaması ardından Trump destekçileri arasında öfke yayılmıştı. Vance, bakanlığın elindeki Epstein dosyalarını yayınlamasını istedi. “Şüphe uyandırmaktansa, bandajı tek seferde söküp atmak daha doğru” savunmasında bulundu. FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino, Adalet Bakanı Pam Bondi’ye “Epstein listesi masamda” açıklaması için bağırdı. FBI, bakanlığı “Bu işi berbat ettiniz” diye suçladı.





AF ÖNERİSİ KIZDIRDI



İddiaya göre masada Epstein’ın hapisteki suç ortağı Ghislaine Maxwell için af ya da ceza indirimi seçeneğinin de gündeme gelmesi gerginliği artırdı. Çıkan kavga sonrası bazı isimler masayı terk etti. Yaşananların ardından ise Trump, sosyal medyada “Jeffrey Epstein konusuna zaman ve enerji harcamayı bırakın” paylaşımında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson da dün kitapta yer alan bilgilerin Trump’ın Epstein ile ilgili suçlamalardan aklandığını gösterdiğini savundu.



Eski Başkan Obama, o odada El Kaide operasyonunu yönetti.