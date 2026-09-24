ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Beyaz Saray'daki görüşmesi esnasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Trump, Şi'ye Beyaz Saray'daki eski ABD başkanlarının portrelerinin bulunduğu koridoru gezdirdi.

Trump, eski Başkan Joe Biden'ın portresinin bulunduğu bölümde ise Biden yerine imza makinesi (Autopen) tasvir edilen bir tabloyu Şi'ye gösterdi.

ABD Başkanı Trump, tabloyu işaret ederek Çin liderine, "Bu da Biden" dedi.

Şi Cinping'in, Trump'ın esprisi üzerine kahkaha attığı görüldü.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan görüntülerde Trump daha sonra Şi'ye, başkanlığının ilk döneminde Çin lideriyle birlikte çektirdiği fotoğrafları da gösterdi.