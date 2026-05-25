Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile devam eden savaşta tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık, Kiev’de bulunan askeri sanayi tesisleri ile karar alma ve komuta merkezlerinin hedef alınacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 22 Mayıs’ta Luhansk bölgesindeki Starobelsk kentinde bulunan bir meslek kolejine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği hatırlatıldı. Moskova yönetimi, söz konusu saldırının ardından yeni askeri adımlar atılacağını belirtti.

Rusya tarafı açıklamasında, Ukrayna’nın Batılı ülkelerin desteğiyle hareket ettiğini öne sürerken, özellikle insansız hava araçlarının NATO uzmanlarının katkısıyla kullanıldığını iddia etti. Açıklamada, bu gelişmelerin ardından Kiev’de İHA üretim ve koordinasyon merkezlerinin hedef alınacağı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca saldırıların yalnızca askeri üretim alanlarıyla sınırlı kalmayacağını, karar alma mekanizmaları ve komuta merkezlerinin de hedef listesinde bulunduğunu bildirdi.

Gerilimi artıran açıklamada, Kiev’de bulunan yabancı ülke vatandaşları, diplomatik misyon çalışanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerine kenti terk etmeleri çağrısı yapıldı. Ukrayna vatandaşlarına da askeri tesisler ve yönetim binalarından uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta son dönemde karşılıklı insansız hava aracı saldırılarının yoğunlaştığı gözlenirken, Moskova’nın açıklaması bölgede yeni ve daha geniş çaplı saldırı ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.