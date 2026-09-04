Bölge genelinde üst düzey bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre Maskat yönetimi, Hürmüz Boğazı'nda çevre ve güvenlik hizmetleri kapsamında gönüllülük esasına dayalı dahi olsa ücret alınmasına onay vermedi.

Söz konusu karar, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geçen hafta yapılan açıklamaların aksine bir tutum ortaya koydu.

ABD'li bir yetkili ise gelirin paylaşılmasına ilişkin teklifin şartlarının Tahran tarafından bile nihayete erdirilmediğini belirterek Devrim Muhafızlarının erken davrandığına işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ın su yolunda fiili bir geçiş ücreti uygulanmasına onay vermesi halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etmişti.

TRUMP'IN TEHDİTLERİNDEN SONRA CAYDILAR

Trump, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Umman engel olursa onları şiddetli şekilde bombalarız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın İran'a yönelik yeniden başlattığı deniz ablukası da ABD'nin onayı olmadan herhangi bir ücret anlaşmasını geçersiz kılıyor.

Kendisini ABD müttefiki olarak gören Umman, bölgede arabulucu olarak hareket ediyor. Umman, Yemen'de İran destekli Husi hareketi tarafından tutulan Amerikalıların serbest bırakılmasına aracılık ettikten sonra ABD-İran nükleer görüşmelerini düzenleyerek mevcut savaşı önlemeye çalışmıştı.

Ülke ayrıca, Mayıs 2025'te ABD ile Yemen'in kuzeyini yöneten Husiler arasında sağlanan ve halen yürürlükte olan ateşkesin de arabuluculuğunu üstlenmişti.

İRAN MÜJDELEMİŞTİ AMA...

İran, boğazın güney kıyısıyla komşu olan Umman'a, stratejik su yolu üzerinde Tahran'a daha fazla yetki verecek savaş sonrası bir çerçeveyi kabul ettirmek için baskı uyguladı.

Geçtiğimiz salı günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi Tahran'da görüşerek su yolunu ele aldı.

Görüşmeden saatler sonra Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhebbi, devlet kanalı Sepah News'e "Her ülkenin boğaz sularındaki payı ile İran ve Umman'ın gelirdeki payına ilişkin anlaşmalar sağlandı" açıklamasında bulundu.

Ancak konuya yakın kaynaklar, Umman'ın daha geniş barış çabalarına bağlı kalarak bu tekliften geri çekildiğini aktardı.

İRAN'A EKONOMİK SALDIRI

Bu gelişmeler yaşanırken Washington, odağını İran bağlantılı kişilerin kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve finans merkezlerine çevirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent cuma günü, Banque Misr UAE ile işlemleri kesme kararını ve İran ile iş yaptığı gerekçesiyle Bank Melli'nin Dubai şubesi müdürüne yaptırım uygulandığını duyurdu.

Son bir yılda BAE merkezli 154 kuruluşa yaptırım uygulanırken, Bessent'ın İran'ı barış anlaşmasına zorlamayı hedefleyen "Ekonomik Dışlanmış Operasyonu" (Operation Economic Outcast) kapsamında yeni adımların gelmesi bekleniyor.