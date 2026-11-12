ABD Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'tan İran'la anlaşma yapmak için çaba göstermemesi yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Trump "Başkan Yardımcısı Vance’ten, ABD genelinde Demokratların yönettiği şehirlerde ve eyaletlerde yaşanan büyük çaplı yolsuzluk ve suçlara tüm dikkatini yoğunlaştırmasını istedim" diye duyurdu.

Trump, bunun yerine Vance'tan Minnesota, Kaliforniya, Illinois gibi Demokratların kalesi eyaletler hakkında soruşturma açmasını talep etti. İran'la anlaşmaya ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Trump, Truth Social’da paylaştığı bir gönderide “İran’la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı,” diye yazdı.

'BOĞAZLARI BİZİM'

Trump, devam eden ABD-İran savaşında fiilen kilitlenen Hürmüz Boğazı’na atıfta bulunarak "Onların parası elimizde, yüzlerce milyar dolar, ve boğazları da bizim!” diye ekledi.

Bu açıklama, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde büyük kayıplar yaşamasından bir haftadan biraz fazla bir süre sonra geldi.

Vance ve diğer Cumhuriyetçiler, bu kayıpları ABD ve İsrail’in Şubat ayı sonlarında başlattığı İran savaşına bağlamışlardı.

PETROL FIRLADI, ALTIN DÜŞTÜ

Bu açıklamadan sonra petrol fiyatlarında artış gözlemlendi. TSİ 16:06'da Brent Petrol'ün varili 92.08 dolarda seyrederken 16:16'da varil başına 94.33 dolara yükseldi.

Açıklamaların ardından altının onsu 3 bin 891 dolara kadar düştü. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 293 liraya kadar geriledi.