ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her iki taraf da kabul etti. İhlal etmeyin." ifadelerini kullanarak Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesinin başladığını duyurdu.

Açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurması yönünde gerekli tüm emirleri aldığını doğruladı.

Ancak Axios'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Rusya'nın Trump tarafından ilan edilen bu enerji ateşkesini henüz kabul etmediğini belirtti.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Ruslar bunu düşünüyor. Hazır olup olmadıklarını yakında öğreneceğiz." açıklamasında bulundu. Bu haberden saatler sonra Ukrayna enerji tesisleri Rus füzelerinin hedef oldu.

ATEŞKESTEN SAATLER SONRA BOMBALAR YAĞDI

Donald Trump’ın iki ülkenin enerji alanında ateşkes üzerinde anlaştığını açıklamasından birkaç saat sonra, Ukrayna’daki elektrik santralleri Rusya’nın saldırısına uğradı.

Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform'a göre, Izyum kentinde yaşayanlar, bir Rus saldırısının elektrik şebekelerini tahrip etmesinin ardından elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı.

Bölgenin askeri idaresi başkanı Vitaliy Bunechko'ya göre, Ukrayna'nın batısındaki Zhytomyr bölgesindeki enerji ve demiryolu altyapısı da gece boyunca Rus saldırılarının hedefi oldu.

Pazar sabahı, Ukrayna'nın devlet elektrik şebekesi işletmecisi Ukrenergo, Rus saldırılarının enerji ekipmanlarına verdiği hasar nedeniyle Harkiv, Donetsk ve Zaporizhzhia'da “yeni elektrik kesintileri” yaşandığını bildirdi.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Axios'a konuşan yetkili, söz konusu ateşkesin ilk etapta yalnızca karşılıklı olarak petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıların durdurulmasını kapsadığını, rafineri saldırılarının durması halinde anlaşmanın elektrik santralleri ve enerji şebekelerini kapsayacak şekilde genişletilebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın, Rus rafinerilerine düzenlenen saldırıların ABD'deki akaryakıt fiyatlarını artırdığı gerekçesiyle Ukrayna'nın bu saldırıları durdurmasını istediği belirtildi.

Axios'a konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, "Trump çok öfkeli. Zelenski'nin ABD'yi çantada keklik gördüğünü düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Financial Times (FT) ise Trump yönetiminin Kiev ve Avrupa başkentlerine baskı yaptığını yazdı. FT'nin Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre, 10–11 Ekim hafta sonunda Amerikalı temsilciler, istihbarat paylaşımını ve müttefiklerin Kiev için ABD silahı satın aldığı NATO girişim kapsamındaki PURL mekanizmasının işleyişini durdurma tehdidinde bulundu.

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın duyurduğuna göre Kremlin, "Ukrayna'daki seçimlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için" 60 gün boyunca ateşkese hazır.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki seçimlerin yapıldığı gün tam olarak o gün ordunun Ukrayna’ya yönelik saldırılardan kaçınmasını emretmeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili daha önce de açıklamalarda bulunmuştu, ancak bu durumda onun adına tam sorumlulukla şunu söyleyebilirim: Eğer Kiev gerçekten seçimleri yapmak istiyorsa, Rusya Devlet Başkanı, başkomutan sıfatıyla, seçim günü ordusuna Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlememesi emrini vermeye hazır olacaktır. Özellikle seçim günü. Bu çok önemli bir açıklamadır,”

ABC'ye konuşan Zelenski, Rusya'nın 60 gün boyunca saldırıda bulunmaması halinde ülke çapında seçim yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Rusya'nın barış için en önemli şartlarından biri Ukrayna'da seçim yapılması ve bu seçimle Ukrayna yönetiminin değişmesiydi.

'KİEV BARIŞA HAZIR'

Trump'ın ilk açıklamalarını değerlendiren Zelenski, başlangıçta böyle bir anlaşmayı ilk kez duyduğunu belirterek "Eğer Başkan Trump bu konuda Putin ile anlaştıysa, lütfen ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğini bize bildirin." dedi.

Daha sonra Telegram üzerinden yayınladığı akşam ulusa sesleniş videosunda Kiev'in hazır olduğunu vurgulayan Zelenski, "Ukrayna, Rus enerjisine darbe vurmamaya hazırdır ve Rusya'nın da benzer bir hazır bulunuşluğa sahip olmasını ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu konudaki anlaşmasını beklemektedir. Böyle bir anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenski açıklamasına şöyle devam etti: "