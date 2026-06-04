Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Donald Trump'ın damadının dikmek için hektar hektar orman yok edeceği süper lüks otel, Avrupa ülkesinin halkını sokaklara döktü.

Bakir Sazan Adası'na kurulacak olan Jared Kushner'in otelinin çevreye vereceği zarar, yolsuzluk iddialarıyla katlanarak tam bir toplumsal krize dönüştü.

Binlerce insan çevreye verilecek zarara dikkat çekmek için şişme flamingo maketleriyle sokaklara döküldü.

Avrupa ülkesinin başkentine yapılması planlanan 1,6 milyar dolarlık bu devasa kompleks için temel atımı çalışmaları şimdiden başladı. Halk ise Trump'a hakeret eden pankartlarla, sloganlar attı.

Ülkenin güney kesimlerinde de yeni gösteriler planlanıyor. Eylemciler projenin tamamen durdurulması için hükümete yönelik çağrılarını her geçen gün artırıyor.

Bölgedeki inşaat faaliyetleri halk arasında büyük bir infiale yol açmış durumda. Sürecin başından beri şeffaf yürütülmediğini savunan vatandaşlar koruma altındaki doğal alanların yok edecileğini belirtti.

İNŞAATIN TAMAMI YASADIŞI

Ülkenin önde gelen doğa koruma kuruluşu PPNEA Direktörü Aleksandr Trajce projenin gerçek bir doğa felaketi olduğunu söyledi.

Trajce, "Başından sonuna herşey halktan gizlenerek yapıldı. İzinlerle ilgili hiçbir kamuoyu istişaresi veya resmi belge görmedik. Bu yüzden şimdi diyoruz ki eğer buldozerleri kaldırırlarsa ve çitleri sökerlerse ve bu alanları eski haline getirirlerse ancak o zaman konuşmaya başlayabiliriz. Arnavutluk'un korunan bölgelerinde daha önce hiç böyle bir şey görmedik" dedi.

Trajce, inşaatın yasadışı bir şekilde yürütüldüğünü de vurguladı. Aktivis "Bu durum sadece eşi benzeri görülmemiş bir olay değil aynı zamanda toplum veya çevre dikkate alınmadan veya sözleşme izinleri bulunmadan buldozerlerin içeri girmesiyle hukukun üstünlüğünün tamamen çökmesidir" dedi.

Trajce ayrıca tel örgüler çekilmesi yüzünden yerel halkın topraklarına erişemediğini ve meselenin artık çevre boyutunu aşarak halkın yaşadığı bir krize dönüştüğünü belirtti.

BAŞBAKAN, TRUMP'TAN YANA

Başbakan Edi Rama ise projeyi "ülkenin Stalinist bir geçmişinden çıkarak lüks bir tatil merkezine dönüşmesindeki dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Protestocularla görüşme talebinde bulunan Rama "Ben burada olduğum sürece yatırımın durma ihtimali kesinlikle yok. Misafirperver kalmamız ve adil olmamız ve hiçbir koşulda yatırımcıların düşmanlıkla karşılandığı bir ülke damgası yemememiz son derece önemlidir" dedi.

Rama ayrıca Jared Kushner'ın projesine olan ilginin Donald Trump'ın başkanlık döneminden çok önceye dayandığını belirtti.

Başbakan bu durumun Trump ile bir ilgisi olmadığını ve "Kushner'ın harika bir projesi olan Amerikalı bir yatırımcı olarak görüldüğünü" ifade etti.

Rama ülkeyi 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'ne sokma sözü vererek lüks yatırımlarla aşırı turizmin yaratacağı olumsuz etkilerin önüne geçmeyi hedefliyor.

SULAK ALANLARI ZEHİRLEYECEK

Söz konusu lüks tatil köyünün kurulacağı alan sadece Sazan Adası'nı kapsamıyor. Proje aynı zamanda adayı çevreleyen milli parktaki sulak alanları ve kıyı habitatlarını da tehdit ediyor.

BirdLife International verilerine göre bu sular Akdeniz foklarının son sığınakları arasında yer alıyor.

Bölge ayrıca flamingolar ve tepeli pelikanlar dahil olmak üzere nesli tükenmekte olan iki yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Zvërnec köyünün kuzeyindeki koruma altındaki lagün ile deniz arasındaki sahil şeridi de tamamen imara açılacak alanlar arasında bulunuyor.

Bu büyük çevre tartışmalarının gölgesinde Arnavutluk'un özel yolsuzlukla mücadele savcılığı SPAK da harekete geçti.

Savcılık korunan alanlarla ilgili olarak 2024 yılında kabul edilen tartışmalı yasa değişiklikleri hakkında resmi bir soruşturma başlattı.