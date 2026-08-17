ABD temsilcisi Jared Kushner, Gazze’de İsrail'in barış planını reddetmesiyle tıkanan ateşkes ve yeniden inşa planını canlandırmak amacıyla Pazar günü Mısır’da Hamas’ın siyasi lideri Halil el-Hayya ile bir araya geldi.

Temsilci Steve Witkoff’un yanı sıra Mısır, Katar ve Türkiye’den yetkililerin de katıldığı ve iki saatten fazla süren görüşme, bölge ve Hamas yetkilileri tarafından doğrulandı.

Kushner’ın Mısır’daki temaslarının ardından, ABD destekli 15 maddelik yeni yol haritasını reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Pazartesi günü görüşeceği bildirildi.

Netanyahu ile yapılacak kapalı kapı toplantısına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Barış Kurulu Direktörü Nickolay Mladenov’un da katılacağı aktarıldı.

İSRAİL'İN ENGELİ

Mısır’daki görüşmede, Hamas’ın kademeli olarak silahsızlanması ve İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesini öngören planın kurtarılması hedeflendi.

Yol haritası kapsamında Hamas’ın silahlarını bölgedeki günlük operasyonları yürütmesi planlanan Filistinli teknokrat komiteye devretmesi öngörülüyor.

Ancak Hamas, ağır silahlarını teslim etmeyi bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şartına bağlarken, İsrail yönetimi bu talebi reddediyor.

Hamas'ın talebi, aslında zaten barış planı altında güvence altına alınan bir madde. İsrail'in bu durumu reddetmesi işleri karıştırdı.

Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlanana kadar Gazze’deki hiçbir mevziden çekilmeyeceklerini söyledi.

Bu durum, bölgenin yeniden inşası ve uluslararası güçlerin konuşlandırılması gibi adımların askıda kalmasına neden oluyor.

ARABULUCULAR ÖFKELİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan, Endonezya ve arabulucu ülkelerin dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail’in yol haritasını reddetmesini kınadı ve barış çabalarını engelleyen tarafın İsrail olduğunu ifade etti.

Netanyahu ise 27 Ekim’de yapılacak zorlu seçimler ve 7 Ekim saldırısının üçüncü yıldönümü öncesinde koalisyonundaki aşır sağcı bakanların baskısı altında.

Netanyahu’nun Likud Partisi ise bölge ülkelerinin açıklamasını, muhalefet liderleri Gadi Eisenkot ve Yair Golan’ın iktidara gelmesini sağlamaya yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim 2025’te kabul edilen ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1.200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 100’den fazla kişi yaralandı.