İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Özel Temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner'in pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmede ipler gerildi.

Kushner ve Netanyahu, İsrail'in Hamas'a yönelik saldırılarına devam etmesi nedeniyle tartıştı. Anlaşmazlık, İsrail'in ısrarıyla büyüdü.

İkinci bir kaynak da söz konusu görüşmeye ilişkin aktarılan bu bilgileri doğruladı.

Görüşmede hazır bulunan bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre, İsrail Gazze'ye yeni saldırılar düzenledi.

Düzenlenen bu saldırıların ardından açıklama yapan İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Gelgelelim bu saldırılar sivil ölümlerinin hızla artmasına neden oldu. ABD, ateşkesi ihlal eden saldırıların durdurulmasını talep etti.

İsrail saldırıları sürdürmekte ısrar edince olay bir tartışmaya dönüştü. İsrail saldırıları sürdüreceğini vurguladı.

İSRAİL'İN BİTMEYEN SALDIRILARI

Bu ayın başlarında Gazze içinde yeni bir saldırı dalgası başlatan İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarına katılan tüm Filistinlileri hedef almak amacıyla özel bir operasyon grubu kurulduğunu duyurmuştu.

Ordu, hedef alınan kişilerin askerler için doğrudan ve yakın bir tehdit oluşturduğunu savundu.

Barış Kurulu ise aylardır Hamas'ı silahsızlanma teklifini kabul etmeye ikna etmeye odaklanmıştı; Hamas bu teklifi 30 Temmuz'da kabul etti.

Yürürlüğe girmesi öngörülen plan, her iki tarafın tüm askeri operasyonları derhal durdurmasını hedefliyordu.

Ancak Netanyahu bu öneriye karşı çıkarak konuyu Kushner ile yaptığı görüşmede gündeme getirdi.

Kushner, "doğrudan tehdit" oluşturan kişilere yönelik saldırılara karşı çıkmayacağını belirtmekle birlikte, bu gerekçenin geniş yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.

POLİS GÜCÜ TARTIŞMASI

Görüşmede bulunan yetkili, Kushner'in ayrıca Netanyahu'nun yeni Filistin polis gücüne katılacak acemilerin Mısır'da eğitim alması için Gazze Şeridi'nden ayrılmalarına izin vermemesine de tepki gösterdiğini belirtti.

Silahsızlanma planı, Hamas'ın silahlarını Uluslararası İstikrar Gücü'nün kolaylaştırıcılığında Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin yeni polis gücüne devretmesini öngörüyor.

Kushner, silahsızlanma sürecinin bir ay içinde başlamasını isterken, eğitilmiş polis gücünün bulunmaması durumunda silahların teslim edileceği resmi bir mercinin oluşamayacağına dikkat çekiliyor.

Görüşmeden saatler sonra İsrail ordusu, son ayların en kanlı saldırılarından birini düzenledi. Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

NETANYAHU SÖZÜNDEN DÖNÜYOR

Sivil kayıpların devam etmesi Barış Kurulu nezdinde endişeleri artırırken, İsrail saldırıları hem silahsızlanma planını hem de geçtiğimiz yılın eylül ayında kabul ettiği Trump'ın Gazze savaşını bitirmeye yönelik 20 maddelik planını ihlal ediyor.

Söz konusu planda, barışçıl bir şekilde bir arada yaşamayı ve silah bırakmayı taahhüt eden Hamas üyeleri sivil hayata dönecekti. İsrail hükümeti imzaladığı bu maddeyi reddetmeye başladı.