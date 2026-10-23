Gazeteci Matthew Cole'un yayımlanan kitabının bir bölümde aktardığı bilgilere göre, Hollanda Askerî İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD), 2017 yılında Rus askerî istihbarat teşkilatı GRU ile bağlantılı olduğu belirtilen bir bilgisayar korsanının yardımıyla Rusya'daki gizli bir sunucuya erişti. Sunucuda Kushner'ın iPhone'undan elde edildiği öne sürülen ekran görüntülerinin bulunduğu belirtildi.

Haberde, bu verilerin Hollandalı istihbarat uzmanlarının Kushner'ın dijital faaliyetlerini incelemesine imkân sağladığı ileri sürüldü. Ayrıca 2018'in başlarında telefondaki bir güvenlik açığından yararlanılarak cihazın ekran hareketlerinin izlendiği ve böylece kullanılan uygulamalar ile bazı finansal işlemler hakkında bilgi edinildiği iddia edildi.

PARA TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE AZERBAYCAN İDDİASI

Cole'un anlatımında dikkat çeken başlıklardan biri, Azerbaycan üzerinden Dubai'ye aktarıldığı öne sürülen yüksek tutarlı meblağlar oldu. İddiaya göre yüz milyonlarca dolar, Azerbaycan'daki bir banka aracılığıyla Dubai'ye gönderildi. Ancak bu paraların kaynağının Azerbaycan değil, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan yönetimleri olduğu ileri sürüldü.

Haberde, bazı Azerbaycan bankalarının büyük miktardaki paraları dolara çevirme ve uluslararası transferleri gerçekleştirme karşılığında yüzde 6 ila 7 arasında komisyon aldığı da iddia edildi. Bu güzergâhın, finansal kaynakların izlenmesini zorlaştırdığı öne sürülürken, işlemlere aracılık ettiği belirtilen bankaların isimleri ve transferlerin ayrıntılı dökümü yayımlanan bölümde yer almadı.

İLK HESAPTA 750 MİLYON DOLAR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde, “Alpha” adı verilen ilk hesabın BAE merkezli First Abu Dhabi Bank bünyesinde bulunduğu belirtildi. Cole'un iddiasına göre 2017'den itibaren bu hesaba yaklaşık 750 milyon dolar aktarıldı.

Söz konusu hesabın, BAE hükümeti tarafından finanse edilen Watani Al Emarat Vakfı'na ait olduğu ileri sürüldü. Cole, vakfın resmî faaliyetlerinin yanı sıra gizli askerî ve istihbarat operasyonlarının finansmanında da kullanıldığını iddia etti.

Kushner'ın ise hesabın doğrudan sahibi olmadığı, ancak hesap üzerinde işlem yapma yetkisine sahip imza sahiplerinden biri olduğu öne sürüldü. Bu iddia, Kushner'ın paranın kişisel sahibi olduğu yönündeki bir iddiadan farklı olarak, yabancı bir hükümetle bağlantılı olduğu belirtilen finansal kaynaklar üzerindeki yetkisine odaklanıyor.

İSRAİL'DEKİ HESAPTA BİR MİLYAR DOLAR İDDİASI

Cole'un gündeme getirdiği bir diğer iddia, BAE lideri Muhammed bin Zayed'in 2018 baharına kadar yaklaşık 1 milyar doları Azerbaycan üzerinden İsrail'e aktardığı yönünde oldu. Bu paranın, Kushner'ın erişimine sunulmak üzere gönderildiği ileri sürüldü.

“Beta” olarak adlandırılan ikinci hesabın İsrail Merkez Bankası'nda bulunduğu iddia edildi. Haberde, dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da söz konusu hesapla ilgili işlemlerden haberdar olduğu öne sürüldü.

Cole'un kaynaklarına dayandırdığı anlatıma göre Netanyahu, Kushner'ın hesaptan işlem yapmadan önce kendisine bilgi verilmesini istedi. Bu talebin, dönemin ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman aracılığıyla iletildiği iddia edildi.